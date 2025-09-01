Qué montos cobrarán las autoridades de mesa y los delegados abocados a elecciones nacionales

El juez federal con competencia electoral de Formosa, el doctor Pablo Morán, dio a conocer los montos de los viáticos que cobrarán las autoridades de mesa y los delegados judiciales y tecnológicos que participarán de las elecciones legislativas nacionales.

De acuerdo a lo establecido por el Gobierno nacional a través de la Resolución 347/2025, publicada en el Boletín Oficial, los montos partirán desde los $40 mil hasta los $120 mil, según el puesto.

“Las autoridades de mesa designadas por el Juzgado Federal para trabajar en la jornada cívica electoral del 26 de octubre van a cobrar un monto de $80 mil en total”, explicó el magistrado.

Precisó que “son $40 mil de por sí, más $40 mil por hacer la capacitación”. Por esta razón, hizo hincapié en que se realice dicha actividad.

Para ello, “pueden inscribirse en las listas que toma el personal del Juzgado y también hacerla online a través de la página de la Cámara Nacional Electoral”, puntualizó.

Los delegados en los locales de votación, designados por la JNE, percibirán $80 mil, en tanto que los delegados judiciales recibirán $40 mil y los delegados tecnológicos de la Justicia Nacional Electoral (JNE) en los establecimientos de votación en los que se lleve a cabo la verificación de la identidad de los electores mediante herramientas de identificación biométrica cobrarán $120 mil.

Se dispuso que “los ciudadanos con derecho a percibir los viáticos liquidados en su favor”, tras constatarse que cumplieron sus funciones el día de los comicios, podrán optar por alguna de las siguientes opciones para cobrar: pago mediante la aplicación de Correo Argentino, pago por transferencia bancaria o a billetera virtual propia o pago en sede de Correo Argentino de su preferencia o concurriendo a la sede que oportunamente se indiquen con Documento Nacional de Identidad.

Finalmente, se determinó que pasados 12 meses de la fecha de la elección nacional del 26 de octubre de 2025, prescribirá su derecho a la percepción de los viáticos.