Qué necesita destrabar Milei para aumentar las exportaciones

La reciente confirmación de Estados Unidos sobre los aranceles que recaerán sobre México, Canadá y China, han vuelto más complejo el comercio internacional; frente a la necesidad de aumentar exportaciones y atraer inversiones advierten por riesgos en el alineamiento con la «agenda de shock» de Donal Trump.

«A poco más de un mes de su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha consolidado una agenda de shock», analizó un informe de la Fundación Pensar, think thank del PRO. Junto a la implosión en el escenario internacional, con decisiones que afectan el futuro de la guerra en Ucrania y la tregua en Gaza, apuntan al enfoque «transnacional» de la política externa.

«Los recursos estratégicos de Estados Unidos se utilizan como herramientas de presión», describió el informe del organismo que lidera María Eugenia Vidal y cuestionó el rumbo del gobierno de Javier Milei en materia de vínculos comerciales.

Para dimensionar los retos que se vienen, destacó que, según el Informe de Riesgos Globales 2025 del Foro Económico Mundial, un 52% de los expertos encuestados anticipa un panorama inestable a corto plazo, y un 62% espera tiempos turbulentos a largo plazo.

Horacio Reyser, exsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, no minimizó «avances significativos» en el ordenamiento de la macroeconomía pero marcó que aun quedan objetivos clave como «la liberalización del cepo cambiario, la normalización del comercio internacional y el desarrollo del mercado de crédito, entre otros»

Sin embargo, advirtió que «lograr un crecimiento económico sostenido no es posible solo con un proceso de desregulación y desburocratización» y puso relevancia en la mejora «sistemática» de todos los componentes que afectan la competitividad. Como vara el especialista explicó que se da a medida que los productos y servicios pueden ganar participación en el mercado internacional.

«Hay cuestiones que el sector privado no puede solucionar por sí mismo», señaló Reyser. Como ejemplo, marcó que las empresas argentinas siguen en 2025 «sujetas» al pago de aranceles en el exterior y que «enfrentan trabas técnicas, sanitarias y fitosanitarias para más del 70% de sus exportaciones en los mercados y geografías más variadas».

Del otro lado, y pese a la batería de medidas que impulsó el equipo que lidera Luis Caputo para liberar las compras externas, desde Pensar cuestionan que, como parte del Mercosur, la Argentina «mantiene uno de los aranceles de importación promedio más altos del mundo y sostiene restricciones a la importación».

Agenda abierta

Como estrategia el documento indica que para que el PBI de Argentina crezca y genere empleo sostenible «es necesario avanzar en una agenda con foco en competitividad para los bienes y servicios» que se producen tanto para el mercado interno como el internacional.

Frente a la política de shock que inauguró Trump en su regreso a la Casa Blanca, precisaron que «hay que sumar una estrategia que incorpore tecnología y capacidad de innovación, dado que de lo contrario seguiríamos quedando relegados».

Al mimo tiempo los líderes del PRO, ponen foco en el consenso interpartidario para avanzar con «una agenda que perdure a través de los cambios de gobierno».

Exterior, en la mira

De cara al alineamiento que el Gobierno refuerza casi de forma exclusiva con Estados Unidos e Israel, la Fundación Pensar alertó sobre «la poca apertura hacia la diversidad de sistemas económicos, políticos, sociales y de creencias que componen el sistema internacional».

«Ha llegado a generar tensiones con líderes de países que tradicionalmente han sido socios estratégicos y aliados de la Argentina», describió en alusión a Brasil, China y España, entre otros.

«Este enfoque, tendiente a la confrontación, podría generar obstáculos innecesarios para la concreción de los objetivos de gobierno», agregó el documento.

Por último, asumió que existen oportunidades por el posicionamiento de la Argentina como proveedor de alimentos y energía al mundo pero volvió a cargar contra el relacionamiento externo.

«Sería deseable ver una diplomacia de la Casa Rosada que busque generar puentes, sin alimentar las grietas en el escenario mundial», precisó y recomendó «evitar iniciativas diplomáticas unilaterales que sean potencialmente riesgosas para la seguridad nacional».