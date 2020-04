Compartir

Somos muchos los formoseños que estamos en provincias vecinas y no podemos regresar a nuestros hogares siendo que sí permiten que regresen los que estaban en el exterior. Yo estoy varado en Resistencia donde me vine a operar y no pude por la pandemia, quiero regresar y no puedo. Las autoridades deben ayudarnos por favor.