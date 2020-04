¿Que nos está pasando como sociedad, por qué tanta mezquindad?

Compartir

Hoy escribo esta nota viendo que esta cuarentena que nos está haciendo hacer esta pandemia a los argentinos nos sirva para que podamos salir airoso de esta enfermedad y que reflexionar como sociedad de lo que está pasando alrededor nuestro hoy pudimos ver que todo los gobiernos provinciales están trabajando codo a codo con el gobierno nacional como también las intendencias con los gobernadores sin distinción de banderías políticas buscando con errores y aciertos vencer esta pandemia con el menor daño posible a la humanidad.

Pero hoy podemos ver como muchos comerciantes, políticos, empresarios periodistas no tomaron la conciencia de que hoy tenemos que estar todos juntos apoyarnos encontrar un punto de coincidencia a pesar de que no somos iguales no tenemos el mismo pensamiento político religioso, pero si entre todos buscamos salir de esta problemática todo va ser más fácil

Hoy tenemos empresarios especulando y despidiendo empleados para no perder dinero cuando décadas ganaron billones y hoy no quieren perder dos meses de sueldos y ventas.



Comerciantes que especulan con los precios aumentar 200% las mercaderías de necesidad básica para poder llevar a la mesa todo el día una familia y que hoy lo es imposible por los elevados precios que estos comerciantes imponen



Políticos los voy a dividir a los funcionarios que en plena crisis sobrefacturan los precios de la mercadería los remedios esos tendrían que estar siendo apartados de su cargo y abriéndoles una causa investigativa y a los proveedores apartándoles de las licitaciones o compra directa por varios años a los otros Políticos sean oficialista u opositores que en plena crisis de esta pandemia quieren sacar provecho políticos por unos meses no se pueden olvídense de su negocio o empresa más importante que es el ser político y hacer política de enserio y trabajen para el pueblo para la gente sin criticar sin hacer publicidad esa es la mejor política colaboren con el gobierno de turno el gobierno de turno colabore con la oposición eso sería una buena forma de hacer política después de que venzamos esta pandemia vuelvan cada uno a su partido a hacer su política partidaria interne y externa.



Los Periodista primer lugar felicitar al periodística y al medios que llevaron adelante en los boletines oficiales y sacaron a la luz las sobre facturación pero también quiero pedirle a los periodistas que por estos meses busquemos informar sin sobreactuar tanto es momento de que la sociedad el vecino este tranquilo en su casa ya tiene muchos problema con el encierro las cuentas a pagar la falta de no poder trabajar para que le atormentemos con noticias extremista



Hoy estamos en la semana santa y espero que todos reflexionemos para mejorar nuestra forma de vivir y que entre todos podamos salir de esta pandemia más fortalecidos como ser humanos y que seamos más unidos a la familia a los amigos.

Jorge Luis Alliana

20 726 432 Pirane Formosa