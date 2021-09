Qué pasó con el perrito que Ricardo Darín encontró en la calle y llevó al programa de Leo Montero

Compartir

Linkedin Print

En la tarde del domingo se vivió un momento insólito en la televisión: Ricardo Darín ingresó a un estudio de televisión con un perrito perdido en los brazos pidiendo ayuda para encontrar a su familia. El particular evento se dio en el programa Estamos a tiempo, el ciclo que todos los domingo conduce Leo Montero por la pantalla de América. Es que además de política y temas de actualidad, el conductor, que es un férreo defensor de los derechos de los animales, aprovecha su espacio para fomentar la adopción responsable y visibilizar los derechos de los animales.

Así fue como, en mitad del programa, apareció sorpresivamente Ricardo Darín con la intención de ubicar al dueño de un perro que encontró en la calle. “Miro en el corte y entra a cuadro Ricardo Darín con un perrito que se ha perdido”, presentó el animador, a lo que el reconocido actor bromeó: “El que está perdido soy yo”.

“Lo encontré en Justiniano y Carranza, lo estaban por atropellar. Honestamente, yo creo que este perro no es callejero. Está muy limpio para haber estado mucho tiempo en la calle, y creo que hoy salió corriendo de algún lugar. Y no sé si es de esa esquina o de algún barrio aledaño. Y esta es una oportunidad gloriosa de averiguarlo rápidamente”, contó Ricardo, pidiendo por sus dueños. “Lo estaban por atropellar, también. Le compré esta correíta que le queda bien”, agregó, tratando de esquivar los lenguetazos del can que se mostraba muy compañero de la persona que lo rescató de la calle.

Al término del programa, sus dueños no habían aparecido y quedó el misterio de qué había sucedido con el perrito y si el actor se lo había quedado. En diálogo con Teleshow, fue el mismísimo Leo Montero el que contó cómo terminó la historia.

“Acabo de hablar con Ricardo y me contó que nadie lo reclamó, el perrito estaba perdido o abandonado así que decidió él buscar a alguien. Conectó con una gente que tiene parque, dos perritos, así que ya tiene su nueva familia y lo están incorporando. Tuvo una adopción rápida a juzgar por los hechos sucedidos: Ricardo Darín, lo encontró, lo trajo al programa, se dio todo para que sea un notición y por suerte tuvo un final feliz”, explicó el conductor que promete novedades para su próximo programa: “el domingo que viene en el Pocas Pulgas -el segmento dedicado a las mascotas que tiene dentro de su ciclo- vamos a mostrar fotitos de la nueva casita que tiene este perrito, apodado Justiniano por mí y que veremos si sigue conservando ese nombre”.

Fue el actor quien chequeó que las condiciones de adopción sean responsables y amorosas. “Fue un final feliz, Ricardo fue a ver el lugar, quedó contento y lo dio en adopción”, contó Montero y ya dejó un adelanto de lo que será su próximo programa, el domingo a las 15. “Vamos a armar un clip con imágenes que reflejen cómo es la nueva vida del perrito, siguiendo la visita de Ricardo, cómo es su nueva familia, la relación con sus hermanos perrunos. Eso será la cereza del postre”.

Leo Montero se convirtió en un fiel exponente de las adopciones responsables y desde cada uno de sus programas, ya sea en radio o televisión, alienta a no comprar animales sino más bien, ofrecerles una nueva oportunidad. Desde hace un tiempo también, alienta al veganismo. “La alimentación del ser humano está vista solo en el placer y en la salud del ser humano, no está vista en la igualdad con otros seres vivos que merecen vivir tanto como uno. Imaginate que todas las vacas nos quisieran comer. Ese es el grado de ecuación que hay que poner en la balanza. Por eso uno se hace vegano: por amor a los animales. Tenemos que ser más empáticos. Nos podemos alimentar igual y por el mismo precio. Vamos a ayudar a cambiar el mundo. Lo estamos haciendo pelota con las inundaciones, la deforestación. Tiene que ver con cultivar el alimento que van a comer los animales para después matar a los animales y comer nosotros. Es una rueda un poco ridícula. Y es lo que se ha llegado a la conclusión de que el veganismo va a salvar al mundo”, había dicho en una entrevista.

Compartir

Linkedin Print