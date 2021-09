Que pasó entre la China Suárez y un modelo español, a días de su reencuentro con Benjamín Vicuña

Compartir

Ella está instalada en Madrid desde hace algunas semanas y el actor chileno llegará el 2 de octubre.

A poco más de mes de haberse separado de Benjamín Vicuña, comenzaron a circular fuertes rumores de un nuevo romance entre Eugenia La China Suárez y un modelo español. El 20 de septiembre el actor chileno anunció que habían decidido distanciarse de común acuerdo, poco tiempo después, ella armó las valijas y -tal como ya estaba programado desde antes- viajó a Madrid, en donde se instaló y permanecerá algunos meses para filmar una película con Álvaro Morte, conocido por su personaje de El Profesor, en La Casa De Papel.

Llegó a la capital española acompañada por sus tres hijos -Rufina, de su relación anterior con Nicolás Cabré; Magnolia y Amancio, a quienes tuvo con el actor chileno- y desde entonces cumple con distintos compromisos laborales. Fue la cara de algunas marcas que la eligieron para sus campañas, también estuvo en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y mientras tanto se prepara para comenzar el rodaje de la nueva película.

Entre las actividades que realizó, se la vio con amigos en el exclusivo restaurante Lobito de mar. Allí compartió una foto en la que posó junto a otras dos personas y en la mesa se vio que había cuatro platos. Es decir, uno de los comensales no salió en la imagen. De inmediato, los usuarios de las redes sociales notaron que esa misma noche había estado allí el modelo español Javier de Miguel. Y las especulaciones sobre un posible romance no tardaron en llegar.

¿Cómo relacionaron al modelo español con la actriz argentina? Por una característica puntual de él: tiene un lunar en uno de los dedos de su mano, y que se logró divisar entre las imágenes que la China publicó en las redes sociales aquel día. Otro dato que se remarcó es que ellos no se siguen en Instagram -aunque bien podría ser para despistar a los atentos a su posible relación-, pero él sí sigue a los allegados a ella como su peluquero Juan Manuel Cativa y la representante Caro Nolte. Por caso, ambos están en Madrid con la ex protagonista de ATAV.

También se destacó que la China y Javier coincidieron en San Sebastián, en donde la actriz argentina lució un conjunto de una exclusiva marca internacional.

Javier de Miguel tiene 38 años y además de modelo, se desempeña como blogger e influencer (tiene casi 200 mil seguidores en Instagram). Es licenciado en Arte, en sus redes sociales suele compartir fotos y campañas de los distintos trabajos que realiza en cualquier parte del mundo. Ha posado para Gucci, Lanvin y Gianfranco Ferré, y desfiló en las ciudades de la meca de la moda como Barcelona, Londres, Milán, París, Hamburgo, Nueva York y Tokio.

Con respecto a su vida personal, estuvo nueve años de novio con la modelo Mirian Pérez y también fue pareja de Maribel, hermana del reconocido tenista Rafael Nadal.

Las versiones de que la China Suárez estaría iniciando una nueva relación aparecen a tan solo unos días de su reencuentro con Benjamín Vicuña. Es que el actor llegará a Madrid el próximo sábado 2 de octubre para asistir a la entrega de Premios Platino (son el domingo 3) y se quedará allí durante una semana para disfrutar de sus hijos menores, Magnolia (3) y Amancio (1), quienes están con su madre en la capital española.

Luego, regresará a la Argentina para continuar con sus compromisos laborales -está grabando una ficción- y se reencontrará con sus hijos mayores, Bautista, Beltrán y Benicio, de su relación anterior con Carolina Pampita Ardohain.

Por otro lado, mientras algunos apuntaban a un nuevo romance entre la actriz argentina y el modelo español, la cuenta de Instagram @chusmeteando1 resaltó que en verdad la mano que se ve en el video que la China posteó en sus redes sociales no pertenece a Javier de Miguel sino que se trata del relacionista público Andy McDougall, que está casado con el famoso diseñador de moda español Pelayo Díaz.

