Qué piensa en la intimidad Axel Kicillof luego de su victoria electoral más importante

Axel Kicillof tiene en la cabeza un pasado de internismo corrosivo, un presente de triunfo impensado y un futuro de candidatura presidencial. En su cabeza de economista, las sumas y restas de esos tres momentos hoy le dan un resultado positivo. La paliza electoral que el peronismo le dio a La Libertad Avanza (LLA) el último domingo renovó sus credenciales de líder y le empezó a dar forma a un proyecto de conducción que se erige en una coalición atormentada por un cambio de ciclo inevitable. Una alianza donde se pide a gritos un rumbo claro y un regreso a la verticalidad que ordena.

El Gobernador siente que es el gran ganador de la elección del último domingo. Porque no solo fue la cara del triunfo ante los libertarios por trece puntos de diferencia, sino porque se impuso en la discusión interna con el sector de CFK y se fortaleció de cara al 2027, año en el que espera ser candidato a presidente. Además, porque los candidatos que ganaron en las dos secciones electorales más importantes son de su riñón político: Magario y Katopodis.

Se siente fuerte y victorioso. Con una gran dosis de poder concentrada en un puño y con capacidad de influir decididamente en el rumbo del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Sabe que los votos y el ordenamiento político de una parte importante del PJ Bonaerense detrás suyo lo empoderaron raudamente luego de un año y medio de internas desgastantes, operaciones políticas, negociaciones inconclusas y peleas de cartel. Tiene intenciones claras de liderar y de conducir. Y tiene la convicción de hacerlo, en un mediano plazo, más allá de los límites del MDF.

“Instalé la marca de Fuerza Patria en la provincia. Me puse la campaña al hombro. Recorrí muchos distritos. Fui el primer candidato”, reflexionó el Gobernador en una reunión con su círculo chico posterior a las elecciones.

Allí también puso sobre la mesa su molestia con los dirigentes del cristinismo que siguen cuestionando el desdoblamiento. “Ahora dicen que si perdemos en octubre, la culpa es mía. Son increíbles. Me llamaron para decirme cómo era la lista. Me la pasaron armada y pude poner dos lugares de los cuatro que me correspondían. ¿Y si perdemos la culpa la tengo yo? Es insólito», fue el descargo que hizo, molesto y sorprendido.

El contundente triunfo del último fin de semana le dio aire en la interna, proyección dentro del espacio opositor más grande e importante del país y fortaleza para seguir adelante con un proceso de autonomía de Cristina Kirchner. En definitiva, esa distancia lógica de quien quiere construir su propio poder sobre la base de su gestión, es lo que ha generado un interminable enfrentamiento en el peronismo bonaerense.

Desde que Kicillof anunció el desdoblamiento, el cristinismo lo cuestionó, en forma sistemática, por considerar que era un decisión que no concebía la idea de un proyecto nacional. Además, le endilgaron ser el responsable de fracturar la alianza por una estrategia electoral que consideraron que fue tomada por el beneficio personal y no por el conjunto.

“Estoy harto de que me acusen de haber querido quebrar el peronismo, cuando fueron ellos los que buscaron romper”, dijo, enojado, en una reunión con intendentes cercanos. El reproche fue teledirigido a La Cámpora.