Por favor, los dueños de perros que saben que son peligrosos y que no les gustan los niños ni la gente deben sacarlos a pasear con correa y bozal para seguridad del resto. Muchos se fían de que no van a atacar a nadie y cuando esto ocurre, no se quieren hacer cargo. Sean dueños responsables por favor.

