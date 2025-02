Qué se sabe de la cuarta temporada de la serie de Netflix «Heartstopper»

La serie Heartstopper, que enamoró a millones de fanáticos desde su debut en Netflix, sigue siendo uno de los grandes fenómenos del entretenimiento juvenil y LGBT+.

Basada en los libros de Alice Oseman, esta producción ha logrado conectar profundamente con su audiencia al retratar la historia de amor entre Charlie Spring (interpretado por Joe Locke) y Nick Nelson (Kit Connor), dos jóvenes que exploran su identidad, sus relaciones y las complejidades de crecer en el mundo moderno.

Tras el éxito de su tercera temporada, lanzada en octubre de 2024, los seguidores de la serie están ansiosos por conocer si habrá una cuarta temporada.

¿Habrá una cuarta

temporada de Heartstopper?

Aunque la tercera temporada de Heartstopper fue un éxito rotundo, Netflix aún no ha confirmado oficialmente la renovación de la serie para una cuarta temporada.

Como es común en la plataforma, las decisiones sobre futuras temporadas dependen de varios factores, como el rendimiento de la serie en términos de visualizaciones y la recepción del público.

En este caso, la creadora de Heartstopper, Alice Oseman, actualizó a los fanáticos sobre el estado de la serie durante el Waterstones Children’s Book Festival en el Reino Unido, en febrero de 2025.

En sus declaraciones, Oseman aseguró que estaba trabajando arduamente para conseguir la renovación de la serie. “Estoy trabajando muy duro detrás de escena para conseguirnos una renovación para Heartstopper… Aún estamos en proceso, no tenemos una respuesta final, pero hay tantas personas trabajando muy duro para que esto suceda», dijo la autora.

A pesar de la incertidumbre, Oseman se mostró optimista y esperanzada, sugiriendo que, si todo sale bien, los fanáticos podrán recibir noticias sobre el futuro de la serie en algún momento de la primavera de 2025.

¿Cuándo podría estrenarse

la cuarta temporada?

El futuro estreno de Heartstopper dependerá de cuándo Netflix decida anunciar oficialmente la renovación y de los tiempos que se manejen para la producción de la cuarta temporada.

Teniendo en cuenta las fechas de estreno de temporadas anteriores —la primera temporada debutó en abril de 2022, la segunda en agosto de 2023 y la tercera en octubre de 2024— es razonable suponer que, si la renovación se anuncia en otoño de 2025 y la preproducción avanza rápidamente, la cuarta temporada podría llegar a principios de 2026.

Aunque aún queda tiempo antes de que la serie continúe su historia, los fanáticos siguen esperando con ansias una nueva entrega que profundice aún más en el viaje de Charlie y Nick.

¿Quiénes estarán en el

elenco de la cuarta temporada?

Es casi seguro que todos los actores principales regresarán para la cuarta temporada, a menos que surjan problemas de agenda o circunstancias imprevistas.

Entre los actores que se espera que retornen están Joe Locke (Charlie), Kit Connor (Nick), Yasmin Finney (Elle), William Gao (Tao), Corinna Brown (Tara), Kizzy Edgell (Darcy), Tobie Donovan (Isaac), Rhea Norwood (Imogen), Jenny Walser (Tori), Cormac Hyde-Corrin (Harry) y Darragh Hand (Michael).

Sin embargo, la tercera temporada experimentó un cambio importante en el elenco. Olivia Colman, quien interpretó a Sarah, la madre de Nick, no pudo regresar debido a conflictos de agenda, y fue reemplazada por Hayley Atwell, quien interpretó a la tía de Nick.

Si la serie es renovada, se espera que Olivia Colman regrese en la cuarta temporada, y tal vez incluso comparta una escena con Atwell.

¿Qué pasará en la

cuarta temporada?

En cuanto a la trama, la cuarta temporada de Heartstopper probablemente se basará en el volumen 6 de los libros de Alice Oseman, que aún no ha sido publicado oficialmente.

Sin embargo, la autora ha confirmado que está trabajando en este último volumen mientras escribe los guiones para la cuarta temporada. Oseman compartió en su Patreon que probablemente dibujará el volumen 6 mientras trabaja en los guiones, lo que significa que tanto los seguidores de los libros como los de la serie de televisión podrán disfrutar de la conclusión de la historia de Charlie y Nick en paralelo.

La temporada 3 dejó varias cuestiones sin resolver que podrían formar el núcleo de la trama de la cuarta temporada. Uno de los conflictos más grandes es la relación a distancia entre Charlie y Nick.

En el final de la tercera temporada, Nick realiza un viaje para visitar universidades y queda enamorado de una escuela en Leeds, ubicada a cuatro horas de su hogar en Londres.

Este posible cambio geográfico genera dudas sobre cómo continuará su relación con Charlie, y es probable que los personajes enfrenten decisiones difíciles en cuanto a su futuro juntos. El dilema de la relación a larga distancia promete ser uno de los puntos centrales de la cuarta temporada, probablemente trayendo consigo momentos de angustia y emociones intensas.

El último capítulo de

una historia que

comenzó hace casi

una década

Alice Oseman ha dejado claro que Heartstopper está llegando a su fin. En una entrevista con The Guardian, explicó que el volumen 6 marcará el final de la historia que comenzó casi una década atrás: “Estoy solo en las primeras 50 páginas, pero ya sé lo que va a suceder y todo el diálogo, y ahora solo me estoy sentando a dibujarlo, que es lo que más me gusta”.