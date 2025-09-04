Qué sería un «buen resultado» para Javier Milei el próximo domingo y para qué se prepara el mercado

En plena turbulencia cambiaria, los analistas de la City son cautos respecto a un triunfo del Gobierno en los comicios bonaerenses. Afirman que el resultado «es un escollo crucial» y «un condicionante para lo que vendrá».

El Gobierno se aproxima a una elección clave en la provincia de Buenos Aires, pero no de la manera que hubiese imaginado. Es que el objetivo del presidente Javier Milei y su equipo económico era llegar a los comicios bonaerenses con «cierto aire» desde el aspecto cambiario. El desarme abrupto de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFIs), un instrumento que le permitía al Banco Central (BCRA) absorber pesos de las entidades y gestionar la liquidez, derivó en una gran volatilidad de las tasas en pesos, lo cual, como consecuencia, se tradujo en una disparada del precio del dólar acentuada por la presión preelectoral.

A partir de allí, el Ejecutivo tomó medidas para frenar la demanda de divisas. Sin embargo, las licitaciones de deuda que realizó el Tesoro Nacional -convalidando tasas por encima del índice de inflación mensual para «secar la plaza» (absorber pesos), sumado a la suba de encajes y las nuevas exigencias en la posición en moneda extranjera que el BCRA impuso a los bancos, no fueron suficientes para reducir la presión alcista en el mercado cambiario.

En este contexto, con una divisa oficial que se aproximó a la zona de los $ 1400 el último lunes -cerca del techo de la banda de flotación (hoy en $ 1467)-, el Tesoro anunció que intervendrá en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) «con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento». Es decir, ya no hay «libre flotación» entre las bandas.

Para los analistas de la consultora Delphos Investment, esta medida forma parte de un plan de «máxima resistencia» por los efectos que está produciendo la incertidumbre en la antesala a la elección del próximo domingo 7 de septiembre y, más adelante, las nacionales del 26 de octubre. El Tesoro mantuvo una posición activa en el mercado, vendiendo alrededor de u$s 100 millones en la rueda del martes. «A este ritmo, el Tesoro solo tendría municiones para menos de 8 ruedas. Vale reforzar el concepto de la dolarización que hacen las personas a comienzo de mes [por la liquidación de salarios], por lo que en principio no sería correcta la extrapolación anterior», precisaron.

Por su parte, Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, remarcó que el Gobierno «profundizó las medidas de absorción monetaria, apuntando a restringir la liquidez de los bancos». Aunque distintos funcionarios de la cartera que conduce Luis «Toto» Caputo aseguran que no se modificará el esquema cambiario, el analista dejó en claro que «los contratos de dólar futuro marcan una creciente desconfianza sobre la viabilidad del esquema».

Y profundizó: «Las proyecciones del mercado sitúan al tipo de cambio mayorista en $ 1.406,5 para fines de septiembre, y prevén que escale hasta los $ 1.544 en diciembre, superando así el techo de la banda establecida [para ese momento]».

Para el economista y titular de Rafaela Capital, Fernando Camusso, la intervención del Tesoro en el MULC «genera incertidumbre respecto al esquema» cambiario. Es que, en un principio, el acuerdo que firmó el Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sostenía que el BCRA iba a intervenir cuando el tipo de cambio alcanzara el piso o techo de la banda -ajustados al 1% mensual-, algo que hasta el momento no ocurrió.

«¿Para qué están las bandas si se puede operar dentro de ellas?», se preguntó el experto en mercados. Y resaltó: «Los futuros de noviembre están fuera de la banda superior, ergo descuentan algún cambio luego de las elecciones de octubre. El Gobierno lo desmiente y manifiesta solo una cuestión de asegurar liquidez en dólares. Obviamente, esto obedece a una señal claramente electoral, se intenta pasar con el menor sobresalto cambiario las elecciones de PBA».

En cuanto al ‘poroteo’ electoral en la Provincia de Buenos Aires, Camusso señaló que hay una «diferencia aproximada de entre 3% y 4% a favor de la oposición [Fuerza Patria] que ya parece estar en precios». Por ende, de darse este escenario el domingo, el mercado no debería sobresaltarse mucho.

«El problema surge si la diferencia es mayor. Obviamente, un triunfo de LLA impondría una dinámica completamente diferente y muy positiva de cara a octubre, con un riesgo país pudiendo bajar 150 puntos básicos en forma bastante rápida. Pero ese no es nuestro escenario base. El resultado en PBA es un escollo crucial», subrayó.

El contexto no es el ideal. El aumento en la dolarización de carteras, las altas tasas de interés en pesos, las cuales son una piedra en el zapato para la recuperación económica, y la filtración de los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, vinculando a Karina Milei con el cobro de presuntas coimas, son algunos de los motivos por los cuales reina la incertidumbre en el mercado; con un riesgo país que rozó los 900 puntos básicos.

Todo esto surge en la previa a las elecciones en la Provincia, el primero de los dos test -el segundo será en las nacionales del 26 de octubre-, que deberá afrontar la gestión mileísta para intentar reforzar su presencia en el Congreso y cumplir, entre otros aspectos, los lineamientos que acordó con el Fondo (avanzar en reformas estructurales).

«Las turbulencias financieras actuales le demandan al Gobierno un buen resultado el próximo domingo. Desde el oficialismo nacional minimizan la elección de septiembre y hacen foco en octubre. Pero la primera parada es un condicionante para lo que vendrá», detalla un informe de Delphos Investment, al que tuvo acceso El Cronista.

Ahora bien, ¿qué implica un «buen resultado» para La Libertad Avanza? Los analistas de la consultora coinciden que este permitiría «hacerle ver a los actores económicos la potencia electoral del oficialismo a nivel nacional de cara a las elecciones de octubre». No obstante, el dato no menor es que, entre los comicios bonaerenses y las legislativas de octubre, hay 49 días de diferencia. Es decir, una derrota -dependiendo el resultado- implicaría que las semanas venideras podrían ser altamente desafiantes para la gestión.

«Octubre queda muy lejos y el equipo económico tendrá que seguir sacando conejos de la galera para llegar con cierta estabilidad en un contexto de ‘bombardeo incesante'», remarcaron.

Asimismo, entienden que un «buen resultado» puede asemejarse a un «empate técnico»: ganar o perder por 3 puntos. «Previo a los audios [de Diego Spagnuolo] pensábamos que LLA podría incluso llegar a ganar en el territorio bonaerense», explicaron.

Y advirtieron: «Esta no es una elección que LLA pueda perder por ‘paliza’ (más de 8 puntos). Puede perderla dignamente, e incluso dar el batacazo y ganarla (requeriría una movilización grande en el interior de PBA). El mercado parece llegar preparado para el peor de los escenarios».

Por lo pronto, un documento de la consultora LCG hizo énfasis en lo que podría ocurrir a partir del lunes 8 de septiembre. En primer lugar, los analistas consideraron que las tasas en pesos se mantendrán elevadas.

, impulsadas «por la incertidumbre que persistirá» hasta las legislativas de octubre» y, además, «por factores estructurales macroeconómicos que deberán resolverse».

A su vez, entienden que un resultado favorable para el oficialismo podría fortalecer, temporalmente, «el vínculo entre los plazos fijos y la tasa de interés observados en agosto, lo que sostendría el incremento de los depósitos en pesos».

Pero, si el resultado electoral fuera negativo para el Gobierno, «este canal podría debilitarse» y generaría «un aumento en los depósitos en dólares en detrimento de los de pesos».