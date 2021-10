Compartir

Me gustaría saber por qué no se terminó el enripiado de la calle Mendoza en el barrio Evita o era solo para algunas cuadras con vecinos privilegiados. Los días de lluvia en su intersección con la calle Winter se genera un serio problema debido al pozo que dejaron las máquinas y no se puede cruzar.

