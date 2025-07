Qué va a pasar con la inflación después de las elecciones

Pese a la baja de los últimos meses, la inflación en Argentina se mantiene como un tema recurrente que preocupa a la sociedad, ya que los números igualmente golpean los bolsillos en un escenario en el que los salarios tampoco logran recuperarse. En este contexto, el economista Juan Carlos de Pablo, uno de los más escuchados por el presidente Javier Milei, compartió su mirada sobre qué puede pasar con los precios después de las elecciones.

Luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio se ubicara en 1,6%, el Gobierno tiene que enfrentarse a un nuevo test en julio respecto a la fuerte alza en el valor del dólar y el riesgo de un eventual traslado a precios.

En declaraciones radiales, el especialista indicó que una inflación que inicie con 1,5 o 2 adelante «no cambia nada desde el punto de vista económico» y agregó que, con una tasa de esas cifras, «es difícil generar sorpresas».

Ante los recientes movimientos del dólar, algunas consultoras indican que al Gobierno le va a costar desde julio hasta octubre poder mantener el IPC por debajo de los dos puntos. Consultado sobre estas estimaciones, De Pablo fue tajante: «Hablá con ellos. No hago pronósticos, no hago ninguna de esas cosas. El dato básico es que nadie está esperando que, de acá a después de las elecciones, tengas un salto inflacionario».

Para él, a los comerciantes no les conviene remarcar los precios y utilizó un ejemplo: «La gente que en este momento está abriendo los comercios, lo hace tratando de vender algo al mismo precio que cerró el viernes. Si el tipo está vendiendo chombas, vendía una chomba por día y hoy en la primera media hora entran 40 tipos a comprar chombas, prende la radio y dice ‘estos saben algo que yo no sé’.Pero fuera de eso, yo no veo a nadie que hoy haya madrugado para remarcar antes de abrir».

Sobre si la suba del dólar implicaría un traslado a precios, De Pablo fue cauto: «Vamos a ver, nadie está pensando en esto». «La idea no es que ahora a los tipos que fijan los precios les agarró un ataque de bondad, es que por ahora ahora vos tenés que vender», concluyó.

Desde LCG, para la primera semana de julio relevaron una aceleración en el precio de los alimentos, en especial en panificados, cereales y verduras. En tanto, Analytica relevó un aumento del 2% de las verduras en la semana. «Fue notorio sobre tomate y lechuga», explicó Claudio Caprarulo, director de Analytica.

Desde Equilibra estimaron una inflación para la primera semana de julio de 1%, mientras que en su primera proyección para el mes calculan un 1,8%. «Los precios regulados seguirán teniendo un rol central en la inflación mensual de julio, ya que comenzaron trepando 2,1% en la primera semana del mes, tras subas de servicios telefónicos, nafta (YPF), transporte público y electricidad y gas». Para los estacionales, estimaron una suba del 0,2%.

Sin embargo, además de en alimentos, analiza que pueden verse aumentos en productos vinculados a combatir el frío por el aumento de la demanda, que podría contrastarse solo si la misma considera que no es necesario el aumento.