El formoseño Mario Jara es el DT de 12 de Octubre de Paraguay, equipo que quedó en el centro de la escena por la realización del polémico asado el pasado sábado. Jara defendió a su equipo, manifestó que se tomaron las precauciones necesarias y que no son responsables del brote que estalló en el fútbol guaraní.

-¿Cómo cree que sucedieron los casos?

Todavía no sabemos de dónde viene el contagio masivo. Entendemos que bueno, llevamos todos los protocolos adelante que dictaminó la APF e intentamos correr los menos riesgos posibles. Pero en algo se falló, sin duda. Es una cuarentena abierta y están prohibidas las concentraciones. Esto es una cuarentena abierta y los jugadores van y vienen, están con sus familias y demás. El aumento de los casos de covid ahora, es alto.

-¿Es real que hubo un asado y un incidente?

Tuvimos un almuerzo post-entrenamiento el sábado pasado. Un almuerzo normal, con todos los protocolos y no estuvo presente gente que no estuviese compartiendo con nosotros. Todos estábamos testados previamente, desde el día 1. Si hubo un incidente con un futbolista que no tuvo nada que ver con el almuerzo o con nosotros. Fue en un horario nocturno y no tenemos que ver ahí.

-¿Cree que a ustedes se les cae por eso que pasó?

Sin duda que el hecho que hayamos hecho un almuerzo y demás, genera todo lo que se está generando. Que quedamos como los causantes de este brote, pero no es así. Todo el mundo sabe que no es así. Pero al ser un equipo recién ascendido, seguramente estaremos pagando derecho de piso.

-¿Qué les ha dicho a sus jugadores?

Con los muchachos no pudimos tener contacto. Sólo vía zoom, intentamos hablar con ellos, que estén tranquilos, que tomen las medidas necesarias y que se aíslen lo más que puedan.

-¿Los llamaron de la Federación Paraguaya?

Estamos esperando el llamado del departamento médico de la APF para ver qué pasos seguimos. Mientras, suspendimos todos los entrenamientos, mientras seguimos esperando acá en casa y viendo qué decisión se toma.