Quedaron definidos los ganadores del Pre Cosquín

Más de 200 artistas participaron de una nueva edición del certamen para jóvenes valores “Pre Cosquín”, el cual se realizó con gran éxito durante todo el fin de semana en las instalaciones del club Sol de América, coronando ganadores en 7 de los 12 rubros en competencia.

Desde la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo de la comuna capitalina, que tuvo a cargo la organización de este importante evento, informaron que los ganadores o seleccionados fueron los siguientes:

Solista Vocal: Aldana Barboza – Claudio González (Chaco).

Dúo Vocal: Rocío Ledesma – Germán Arriaza (Formosa).

Solista Instrumental: Germán Arriazu (Formosa).

⁠Solista de Malambo Masculino: Santiago Colman (Formosa).

Solista de Malambo Femenino: Lara Roglan (Formosa).

Pareja de Baile Tradicional: Aquino – Arce (Chaco).

Pareja de Baile Estilizado: Fernández – Bais (Santa Fe).

Además, hubo menciones especiales para Ayelén Ibarra, de Formosa (Mejor Bailarina); y los Hermanos Borda, también de Formosa (Mejor acompañamiento musical).

La difícil decisión fue responsabilidad de un jurado compuesto por prestigiosos referentes del género: Anabella Sequeira (Santa Fe), Daniel Espoz (Salta), Clara Bertolini (Santa Fe) y Mario Díaz (Córdoba).

Cabe destacar que Formosa Capital fue sede por cuarto año consecutivo de esta destacada competencia que selecciona a los nuevos talentos que compiten posteriormente en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en Córdoba.