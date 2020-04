Quedaron varados lejos de sus hogares y piden ayuda para regresar

Compartir

Muchos argentinos que quedaron varados lejos de sus hogares en el comienzo del aislamiento social dispuesto por la pandemia de coronavirus piden ayuda para poder circular por el territorio nacional y regresar a sus ciudades de residencia.



Al respecto, los diputados radicales Brenda Austin y Luis Petri solicitaron al presidente Alberto Fernández que otorgue un permiso especial para la circulación por el territorio nacional a las personas que se encontraban lejos de sus lugares de residencia habitual cuando se dispuso el aislamiento obligatorio.



A través de un proyecto de resolución presentado el martes, señalaron que así «como ocurrió con los argentinos varados en el extranjero, hay muchas personas que quedaron en distintos puntos del país e imposibilitadas de movilizarse y llegar a sus hogares».



El proyecto, respaldado por sus pares de la UCR, propone hacer un relevamiento nacional «por medio de un formulario para empadronar a las personas que se encuentran en esta situación y así tener una dimensión precisa del número de afectados».



«Estoy en Mar del Tuyú y soy de Don Torcuato. Llegué el 14 de marzo a la costa para pasar ocho días de vacaciones y quedé varado en una casa familiar desde ese entonces», dijo a Télam Bruno Galafasi, quien se encuentra con su mujer y sus dos hijas mellizas de 3 meses.



Galafasi contó que cuando llegó a la costa ya estaba declarada la pandemia, pero pensó que «no iba a pasar nada y que iban a ser pocos días» de restricciones.



«Yo conozco bien esta zona y no hay mucha gente en esta época, por eso cuando se sancionó el aislamiento pensamos en quedarnos hasta el 31 de marzo nada más, pero después se extendió», relató.



«Me contacté con la comisaría y me dijeron que no podía salir. Además está cerrada la Municipalidad. Luego averigüé para sacar un permiso de la provincia de Buenos Aires para circular, pero no quiero que me saquen el auto ni me hagan una multa», reconoció el hombre.



Ante esta situación, Galafasi contó que se unió al grupo de Facebook «Volver a casa, varados en Argentina», que tiene más de 6.300 personas registradas.



«Acá el tema es mi economía, soy independiente y laburo con mi viejo en una herrería. Mi padre me fue pasando plata. A mi mujer le pagaron una parte del sueldo y acá la vida es más cara. Necesito volver porque en mi casa tengo a mi suegra que es una paciente de riesgo, que está sola, aunque por suerte tengo vecinos que la están ayudando», aseguró Galafasi.



Inti Chirino, estudiante de historia de 30 años y oriundo de Ramos Mejía, fue a visitar a su novia a Rosario el 15 de marzo, pero no pudo volver a su casa por la sanción del aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo cual generó complicaciones en su trabajo y estudio.



«Mi idea era irme a visitar a mi novia y pasar la cuarentena que iba a durar 15 días al principio, no sospeché que se podía extender», contó Chirino.



«Me traje solamente ropa de verano, lo único largo que tengo es un jogging. Me tuvo que prestar ropa mi cuñado», retrató.



«Cerraron el tránsito entre provincias y me quedé sin transporte. Me voy fijando por noticias a ver si se habilita el 26 de abril. Mi razón principal para volver es que tengo que trabajar porque no tengo plata. Me voy a mantener con el bono para los monotributistas», aseguró, y agregó que «voy a empezar a cursar por internet y no tengo el material para estudiar porque está en mi casa».



Rodrigo Méndez, un artesano residente en Humahuaca que fue con su hija visitar a su madre en Buenos Aires también quedó varado sin poder volver a su hogar.



«Vine a Capital el 18 de marzo con pasaje de vuelta para el 28 con una aerolínea low cost, pero cuando sancionaron la cuarentena me cancelaron la vuelta y me la reprogramaron para el 2 de mayo, pero por cómo está la cosa no sé si voy a poder volver en esa fecha», contó a Télam.

«Soy artesano y no trabajo desde los primeros días de marzo. Estoy en la casa de mi madre , que es jubilada, y me está bancando los gastos. Voy a quedarme el tiempo que digan, pero es muy difícil», se lamentó.

«Tengo miedo de que cuando vuelva a Jujuy me hagan pagar el hotel para pasar la cuarentena y yo no tengo dinero. Quiero me hagan un test y listo, así me voy a mi casa», aseguró Méndez.