Compartir

Linkedin Print

Gente, las medidas adoptadas por Nación y a la que lógicamente adhirieron todas las provincias son por la emergencia que se vive en torno al coronavirus. No se dan para que salgan de vacaciones así que por favor si no es necesario que salgan de sus casas no lo hagan, quédense. De esta manera colaboramos entre todos y evitamos los contagios.