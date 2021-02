Quedó inaugurado el comedor ambulante “Athenas” que alimentará a decenas de perros

Compartir

Días atrás dejaron inaugurado el comedor ambulante “Athenas”, que se ocupará de alimentar a decenas de perritos de diferentes barrios de la ciudad. El mismo está integrado por un grupo de personas que ama a los animales y vieron en esto la posibilidad de sumar su granito de arena para los “sin voces”, además cuentan con la colaboración de la organización social “Corriente Clasista y Combativa”.

Quien llamó a llevar a la práctica esta noble idea es Elizabeth González, conocida proteccionista y rescatista de Formosa, que además es fundadora de la ONG “Justicia por Athenas” y una de las dos argentinas que integra la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente -AIDCA- .

“Mi labor comenzó cuando me robaron a Athenas y luego la mataron, ahí inició mi lucha para poder llevar a juicio a los responsables; también soy impulsora de la Ley Athenas que tiene media sanción en el Senado de la Nación”, dijo la mujer.

Vale recordar que González tomó la determinación de ayudar activamente a los animales luego de que en agosto del 2018 secuestraran a su perra Athenas -una pitbull de seis años- que tras varios días de búsqueda fue hallada muerta con signos de haber sido utilizada en peleas clandestinas; desde entonces se abocó a pedir justicia por su mascota y ayudar en la búsqueda de otros perros robados con diferentes fines, también permanentemente denuncia maltratos hacia los “sin voces”.

“Cuando salía siempre veía a perritos que tenían hambre, entonces empecé llevando alimentos, como a algunos no les gustaba y no comían, comencé a pedir donación a la gente amante de los animales para cocinarles; me daban polenta, arroz, fideo, etc”, recordó.

Y siguió: “así fui armándome, luego una persona que vio por Facebook mi trabajo me llamó, conversamos y me dijo que me va a proveer de materia prima para poder seguir cocinando a los perritos ambulatoriamente ya que llevaremos la comida en los baldes y visitaremos diversos conglomerados”.

Seguidamente, expuso que en los merenderos de la “Corriente Clasista y Combativa” “llevaremos adelante una tarea de concientización sobre tenencia responsable de mascotas, también sobre el maltrato y lo importante de las castraciones”.

Finalmente, González se mostró muy satisfecha por el logro que beneficiará a decenas de perritos de la ciudad y clarificó que “gracias a Dios el grupo está conformado exclusivamente por voluntarios y mascoteras que son muy conocidas”.

