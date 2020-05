Quejas de afiliados de IASEP por tardanza en la entrega de medicamentos

Compartir

Son constantes las quejas de afiliados de la obra social IASEP por diversos motivos, ya sea tardanza en la atención, malos tratos por parte del personal, falta de respuestas a los inconvenientes que se presentan, entre otras cosas. En esta ocasión, las quejas se agudizan y es por la nueva metodología de entrega de medicamentos que empezará a regir desde el mes de junio y que será por terminación de DNI para evitar la aglomeración de personas, lo que generó serios disgustos en los afiliados que tienen últimas terminaciones como 8 y 9 ya que si se quedan sin remedios antes de tiempo, deberán aguardar su turno para ir a retirar.

Cabe recordar que el lunes último el doctor Claudio Samaniego asumió como interventor del IASEP, reemplazando al Dr. Luis Robles. Asimismo el ex director del Hospital Central, Víctor Cambra asumió como secretario general de la entidad.

El Grupo de Medios TVO dialogó con una afiliada quien contó los problemas que padece cada mes para retirar medicamentos para su madre, lo que según ella se agravará una vez que empiecen a realizarlos por finalización de DNI. «Se tarda mucho en dar la insulina, dan una por semana o solo dos y hay mucha gente que necesita, no estoy de acuerdo de que a partir de junio sea por terminación de documento, el miércoles estuve en el IASEP y supuestamente tienen que atender a partir de las 8 de la mañana pero eran 8.30 y el encargado de dar la insulina no aparecía, eso no puede ser porque mi mamá necesita sí o sí, depende de eso, muchos años se hizo el aporte, lo mismo con mi padre y no puede ser lo que hacen», lamentó.

«Ahora van a atender por terminación de DNI siendo que a veces nos quedamos sin insulina antes de tiempo, realmente no sé porqué dan uno o dos por semana siendo que deben dar todo en una sola caja porque todos los meses le están descontando, no estoy de acuerdo con lo que hacen», opinó.

«Ellos tienen que solucionar lo más pronto posible lo que ocurre, no puede ser porque hay personas que tienen el documento en terminación 9 y deben esperar mucho, el tema es si se quedan sin insulina antes de tiempo, no pueden estar esperando tanto, lo mismo en la farmacia, hay veces que no cuentan con remedios y entregan solo por la mañana siendo que deben entregar mañana y tarde», denunció.

De la misma forma otra afiliada expresó que «el tema de la obra social ya viene desde hace tiempo con el tema del horario que nunca respetan, los afiliados estamos acá puntuales pero ellos no. Ojalá se empiecen a tomar serias medidas en ese sentido porque muchos estamos hartos y ya llevamos años aguantando esta situación que no da para más».