Quema de pastizal alarmó a vecinos del barrio San Miguel por temor a que llegue a sus casas

Vecinos del barrio San Miguel pasaron ayer por una situación desesperante cuando se incendió un pastizal al costado de la ciclovía donde a pocos metros se encuentran varias casas por lo que pobladores temieron que el fuego llegue a las mismas y en medio de desesperación, juntaron agua para intentar sofocar las llamas que finalmente fueron controladas por una dotación de Bomberos que llegó rápidamente al lugar.

Cabe señalar que el viento norte, el pasto que estaba extremadamente seco y el calor propiciaron a la propagación descontrolada de los incendios de pastizales y que las llamas avancen con rapidez hacia las casillas donde había familias con niños.

«Cuando salí de mi casa vi que había mucho humo y fuego, comencé a apagar con otros vecinos que me ayudaron. Esto fue una situación que nos sorprendió y asusto, porque estaba con mi hija y justo salí y vi que estaba muy cerca de mi vivienda y si no llegaban los bomberos se podría haber incendiado», expresó uno de los vecinos de la zona.

A su vez contó que «se comenzó a quemar los postes de luz, y las llamas a casi alcanzaron mi vivienda y las de otros vecinos», y añadió que «es la primera vez que no sucede algo así».

Otra persona que vive en el lugar contó que » la gente es la que prende fuego, porque quiere quemar la basura y por el calor se comienza a prender el pasto que está seco y a esto se le suma el viento Norte que lleva a que se propague en toda la zona».

Por último informó que «los bomberos llegarán tiempo y pudieron apagar para que no se siga incinerando», señaló.

Recomendaciones

El Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa insta a la comunidad formoseña evitar riesgos por la quema de pastizales. En caso de urgencias o emergencias, comuníquese a la línea gratuita 911 o la línea baja del Cuerpo de Bomberos 4428-888.

No realice quema de basuras, pastizales, en presencia de fuertes vientos, teniendo cuenta que facilita la propagación de las llamas hacia viviendas lindantes, postes del tendido eléctrico, de telefonía, televisión por cable produciendo la interrupción de los servicios con el consiguiente con daños material u otras situaciones más graves.

Si su vivienda se encuentra rodeada de terrenos baldíos, es conveniente que efectúe alrededor de la muralla y/o tejido de su domicilio, una limpieza de los arbustos y pastos en un área perimetral de no menos de un metro, a fin de evitar la propagación de las llamas hacia su inmueble.

Si viaja por la ruta, no arroje colillas de cigarrillos, vidrios u otros objetos que reflejen la luz del sol, teniendo en cuenta que las temperaturas y más aún en esta zona, son muy elevadas y pueden iniciar un incendio.