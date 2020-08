“Quemacoches” volvieron a atacar e incendiaron dos autos en el barrio Santa Rosa

Compartir

Vándalos denominados “quemacoches” volvieron a atacar vehículos, esta vez en el barrio Santa Rosa donde en un mismo domicilio incendiaron dos autos durante la madrugada. Los malvivientes arrojaron bombas molotov para incendiar uno de los rodados que estaba estacionado dentro del garaje y al otro vehículo que se encontraba fuera del domicilio le rociaron combustible.

Hace un mes atrás, ocurrió un hecho similar en el barrio donde lograron incendiar la totalidad de otro auto.

Uno de los damnificados, en diálogo con el Grupo de Medios TVO lamentó lo ocurrido y rogó que se haga justicia y encuentren a los causantes ya que el hecho podría haber pasado a mayores, involucrando la vida de las personas que radican en el domicilio. Esta vez la “suerte” estuvo de su lado ya que pudo escuchar ruidos y actuar a tiempo, evitando así que la totalidad de los coches ardan.

Cabe señalar que días pasados ocurrió lo mismo en el barrio Fontana donde otro vehículo ardió en su totalidad.

“Es lamentable lo que ocurrió, rociaron con nafta el auto de mi tío que estaba adentro de la casa, el que quedó afuera es mío, incluso ya había pasado con el mismo auto que estaba adentro, le habían tirado bombas molotov entonces mi tío decidió meterlo adentro por esa razón, no sé cómo pasó esta vez, directamente vinieron para el portón, rociaron con nafta y pudimos reaccionar rápido”, explicó el joven.

“Toda mi familia estaba durmiendo, pero yo estaba despierto y me di cuenta por mi perra de lo que estaba pasando, cuando ella entró a mi pieza yo logré ver la llama, ahí me levanté y empecé a gritar, se despertaron mis tíos y por suerte no pasó a mayores, no agarró toda la casa que es chica y es cerrada, por suerte no hubo una explosión o no fue muy grande el fuego o sino iba a agarrar todo, tenemos criaturas acá, dos nenas de 9 y 8 años que estaban aterrorizadas pobrecitas”, relató uno de los damnificados.

“Los vecinos lograron apagar las llamas de mi auto que estaba afuera y nosotros pudimos apagar el del auto que estaba adentro”, señaló.

Asimismo dijo que anteriormente ya habían intentado incendiar el auto de su tío que quedaba afuera de la casa y por esa razón empezó a meterlo dentro del garaje, algo que no impidió que cometieran el ilícito. “Primero habían intentado con el auto blanco, tiraron una molotov ya que mi tío dejaba el auto afuera, después lo hizo arreglar y lo metió adentro, sería la tercera vez que pasa esto”, expuso.

Además señaló que “después de lo sucedido con la molotov, de que ya estaban intentando hacer esto mi tío decidió poner cámaras de seguridad, ahí pudieron captar a dos chicos que llegaron con bidones, se ve como rociaron pero no se los puede distinguir porque estaban con cascos y capuchas, solo se vio que llegaron en dos motos, estacionaron en el vecino y de ahí vinieron caminando con los bidones”.

“La verdad es que está muy complicado el tema, de la última vez que pasó ya casi mi familia no puede dormir, ladran los perros y nos despertamos, nos sentimos perseguidos, a la noche no dormimos nada, hoy falté a mi trabajo porque no pude descansar, vamos a ver si se hace justicia, si agarran a estos delincuentes”, pidió.

“La Policía ya vino varias veces, nos tomaron la denuncia ni bien llegaron y después volvieron a averiguar bien los hechos, ya se tomaron las medidas en el caso”, aseguró.