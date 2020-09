“Quemamotos” volvieron a atacar en el barrio Guadalupe

Compartir

Fabián, un vecino del barrio Guadalupe, contó al Grupo de Medios TVO que el domingo fue víctima de los “quemamotos” y pidió que se tomen cartas en el asunto ya que debido a que no tienen a dónde guardar los rodados, hechos similares continuarán sucediendo.

“El viernes por la mañana me llamó la dueña de la cochera que yo alquilaba para guardar la moto y me dice que el IPV se acercó y le destruyó la cochera; desde entonces tuve que dejar la moto afuera de mi casa con candado, lamentablemente el domingo a la mañana me despierto y veo que la prendieron fuego”, comenzó relatando el hombre.

“Hoy me tocó a mí, ojalá que no les toque a mis vecinos también, lamentablemente esto puede seguir pasando porque nos sacaron la cochera y no tenemos a donde guardar nuestros rodados”, aseveró

“En el barrio hay antecedentes de este tipo de hechos, siempre suceden y no tenemos a quién reclamar. La moto me la compré hace cinco meses para ir y volver de mi trabajo y en un día la perdí”, comentó Fabián.