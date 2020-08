Quemaron un auto e intentaron hacer lo mismo con una camioneta

Compartir

Vándalos causaron estragos en un sector del barrio Independencia comprendido entre las calles Juan José Silva y Jujuy cuando en la madrugada de ayer incendiaron un automóvil e intentaron hacer lo mismo con una camioneta, todo bajo similar modalidad de comenzar prendiendo fuego las ruedas para que desde allí se inicien las llamas hasta el resto de los vehículos.

En ese marco el Grupo de Medios TVO se acercó hasta el lugar de los hechos y dialogó con el damnificado quien lamentó lo ocurrido y aseguró que en 30 años que lleva viviendo en la zona “jamás” ocurrió algo así, lo que obliga a los demás pobladores a tomar el doble de recaudos para evitar ser nuevas víctimas ya que la mayoría de los vecinos dejan desde hace años los autos estacionados en los parterres.

“Esto pasó a las 4.30 aproximadamente, estábamos todos durmiendo, supongo que a esa hora no había nadie en la calle, todos dormíamos. Fue mi hija la que se dio cuenta de lo que pasaba porque ella tiene su habitación que da hacia la vereda, escuchó una explosión y al mirar por la ventana vio lo que estaba pasando”, explicó.

“Ya cuando todos nos despertamos y vimos lo que ocurría no se podía hacer nada porque estaba ardiendo el motor del auto, llamamos a los Bomberos y a la Policía que llegaron rápido y comenzaron a actuar rápidamente”, relató.

El vecino aseguró que los vándalos también intentaron incendiar una camioneta a la vuelta de su casa, “tenemos conocimiento de eso porque los dueños de la camioneta vinieron a hablar con nosotros más tarde. Lo que hicieron fue prender fuego sobre una de las ruedas y así se inició el incendio de mi auto, con la camioneta hicieron lo mismo, de la misma forma, pero no avanzaron las llamas y por eso no se incendió”.

“Es la primera vez que pasa algo así en el barrio, vivo acá hace 30 años y nunca pasó nada similar, todos los vecinos dejamos los autos en la vereda sin ningún tipo de problema durante años hasta que pasó esto”, lamentó.

“Este es un dolor grande, es una pérdida, creo que son cosas que no deberían suceder en esta sociedad, estamos en un barrio tranquilo donde nunca pasa nada y de repente pasa esto y uno no sabe qué pensar”, expresó.

“La actuación policial ya fue realizada, ahora estamos con el seguro, por suerte tiene seguro contra todo riesgo, espero la devolución pronta”, señaló el poblador.