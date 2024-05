«Queremos hacernos cargo de los errores y ser una alternativa atractiva para los formoseños»

El diputado provincial Miguel Montoya visitó el piso de Expres en Radio donde habló de diferentes temas entre ellos las próximas interna partidaria en la UCR que se llevará adelante el próximo domingo 26 de mayo. Indicó que quieren hacerse cargo de los errores y ser una alternativa atractiva para los formoseños nuevamente de cara al 2025 y 2027. Al mismo tiempo contó que buscarán a todos los que han formado parte del radicalismo.

Montoya comenzó diciendo: “fui a Tucumán, pero para volver a Formosa, tuve que ir a Buenos Aires antes. El país no está interconectado como debería. Para ir a Tucumán que está a 1000 kilómetros tuve que ir a Buenos Aires antes”.

“Se ha hecho un trazado que tendría que unir a todo el norte, pero Formosa está aislada porque si queres ir a Resistencia en avión tenes que ir hasta Buenos Aires y de ahí venir hasta Resistencia, es una locura lo que sucede”, acotó.

Su labor como parlamentario

del Norte Grande

Consultado acerca de qué es lo que fue a hacer a la provincia de Tucumán, contó que integra el Parlamento del Norte Grande, “este parlamento está integrado por las 10 provincias del NEA y NOA, este es un ámbito en el que se debaten y tratan de apoyar proyectos que tiene un interés común entre las provincias”.

Al mismo tiempo aclaró que “lo bueno de este cuerpo es que los proyectos que salen de allí tienen que aprobarse por unanimidad, es decir que se exige practicar el consenso. Yo integré la Comisión de Asuntos Constitucionales del parlamento por el NOA con Agustín Samaniego, allí debatimos, se han aprobado varios artículos y uno de ellos es la imperiosa necesidad de continuar con el fondo algodonero, el que destina 500 millones de pesos a cuatro provincias productoras de algodón, esto es algo que se viene reclamando desde el año 2014, porque desde ese tiempo está congelado en 500 millones de pesos. Se venía pidiendo hace mucho la actualización y ahora nos enteramos que no solo no se va a actualizar sino que además lo van a cortar, es por ello que las cuatro provincias productoras de algodón con las otras 6 han aprobado un proyecto donde se insta al Poder Ejecutivo Nacional a seguir manteniendo ese fondo”.

Energía eléctrica

Al respecto indicó, “hay una comisión de energía, yo no integro la misma, pero sí se trabajó en lo que hace a los tópicos”.

En relación a que los senadores por Formosa no dicen nada por el tema costos de la energía, señaló “en el Senado hay que saber que uno representa a una provincia y deberían tener la madurez política suficiente para más allá de tener diferencias pelear juntos por los fondos”.

“Uno, cuando representa a una provincia y va mucho más allá de su representación política, debe defender los intereses de su provincia. Siempre es preferible que el dinero venga a Formosa, sin importar a qué partido político respondo. El dinero tiene que llegar a nuestra provincia porque somos legisladores y tenemos que defenderla”, se explayó.

Manifestó además que la provincia está lejos de conseguir una tarifa de energía eléctrica diferenciada porque y tal como se anunció, “le están por pagar a CAMMESA con un bono. El Gobierno Nacional actual está enamorado del equilibrio fiscal, pero quiere dejar de pagar cosas. Está bueno que haya equilibrio fiscal, pero el problema está en que uno lo tenga como un dogma y se llega éste a cualquier precio, también hay que decir que es un problema cuando este elemento es el final y no un medio para llevar adelante un programa de desarrollo”.

Acompañamiento

al Gobierno Nacional

Remarcó que desde la UCR se acompaña el rumbo del Gobierno Nacional porque “entendemos que por donde veníamos antes no era, pero nos estamos yendo al otro extremo. Nosotros acompañamos, pero no hay carta blanca. A diferencia de un sector del peronismo seremos una oposición responsable, porque acompañamos lo que la gente votó, pero marcamos la diferencia”.

Interna partidaria en la UCR

En relación a las elecciones partidarias que se desarrollarán el próximo domingo en la Unión Cívica Radical y que lo lleva a él como presidente del comité provincial, explicó “el radicalismo, está en un proceso de reorganización, de reordenamiento y esto no pasa solo en este partido, en otros espacios también se está dando. Venimos experimentando una renovación en nuestras bancas tanto en la Legislatura como el Concejo Deliberante, tenemos personas que están por primera vez legislando, esta situación también debe darse en la UCR”.

“El año pasado, en las PASO cuando quisimos renovar nuestros espacios nacionales, hemos recibido un golpe de la sociedad formoseña y tenemos que hacernos cargo de ello, estamos en un proceso que me toca circunstancialmente liderar como Presidente del Comité provincial, pero me acompañan también, Carla Zaizer, Agostina Villaggi, Enzo Casadei y Diego Herrera”.

Renovación generacional

Explicó “tratamos de hacer un espacio con una renovación generacional y que sea representativo de todo el territorio porque no solo estarán los antes nombrados, sino que además están otros actores del interior provincial”.

“Queremos que el Comité vuelva a ser un espacio en donde se debata política y los dirigentes nos sentaremos en una mesa todos y vamos a dar la discusión.. Nosotros venimos a reordenar el partido, pero por supuesto que no vamos a tirar todo lo realizado por los que estuvieron antes. No soy de los que creen que el radicalismo en Formosa está así por culpa de (Luis) Naidenoff y (Ricardo) Buryaile, yo también tengo la culpa y también el dirigente de El Espinillo que no hizo lo que tenía que hacer. No puedo acusar solo a dos personas”, expresó.

Autocrítica e inserción

en un proyecto regional

Manifestó “el radicalismo tiene que hacer una profunda autocrítica, hemos retrocedido en nuestra participación legislativa, paradójicamente la UCR a nivel nacional tiene cinco gobernadores, además de ellos mi espacio está insertado en un proyecto regional junto con los gobernadores (Gustavo) Valdéz y (Leandro) Zdero con los que queremos conformar un polo regional del radicalismo. Queremos hacernos cargo de los errores y construir con el debate político que debemos recuperar la identidad y de allí ver el futuro de cara al 2025 y 2027 para realmente ser una alternativa atractiva para los formoseños”.

“Nosotros vamos a buscar a todos los que han integrado el radicalismo, no nos sobra nadie. Tenemos que enamorar a los que se han ido y es por ello que vamos a volver a traer el debate a nuestro partido. Yo voy a convocar a todos. Tenemos que discutir tema por tema y ver qué es lo que queremos cada uno”, cerró.