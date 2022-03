Compartir

No queríamos un acto por el Día Internacional de la Mujer, lo que necesitamos es justicia, que los violentos estén tras las rejas, recibir contención en todos los ámbitos, vivir en paz. Miles ya no tienen voz, hagan algo por las que todavía estamos y vivimos con el terror de no saber si volvemos a nuestras casas.

