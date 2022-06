“Queremos la renuncia de González y toda la cúpula policial porque la fuerza no cumple con sus obligaciones”

Compartir

Linkedin Print

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el diputado provincial de JxC Juan Carlos Amarilla contó que anoche en la sesión de Legislatura presentaron un pedido de renuncia del ministro de Gobierno Jorge González y toda la cúpula policial debido a que “no garantizan la seguridad ante hechos gravísimos de violencia, donde la fuerza actúa como mera espectadora”.

“Pedimos la renuncia del ministro González y toda la cúpula policial, básicamente por esta escalada de violencia que para nosotros es de mucha gravedad. Consideramos que estuvo en juego que dos periodistas no puedan trabajar en libertada, lo cual es responsabilidad de Estado que la debe garantizar”, dijo Amarilla.

Y siguió: “lo que es más grave aún es que estando presente la fuerza policial haya sido solo espectadora, es decir, renunció a sus facultades y eso no es casual o por decisión de esos policías, ellos saben que entre sus obligaciones está garantizar la seguridad individual de las personas e impedir que se cometan delitos”

“Está claro que hubo una orden para que se actúe de esta manera”, añadió.

“No podemos concebir el accionar de grupos patoteros, esto lo vimos en el gobierno chavista, con Maduro, pero nosotros no podemos consentir una situación como esta, no está bien. Nadie puede creer que haya grupos parapoliciales y que la Policía los vea sin hacer nada”, cerró diciendo el diputado.

Compartir

Linkedin Print