«Queremos lo que nos corresponde»: empleados de Gran Guardia reclaman el SAC y advierten medidas más duras

Ayer a la mañana, un grupo de trabajadores del Concejo Deliberante de Gran Guardia llevaron adelante una manifestación pacífica, pero con creciente tensión frente a la sede del mismo, donde reclamaron con firmeza el pago del Sueldo Anual Complementario (S.A.C.) de junio, aún pendiente.

Los trabajadores expresaron su hartazgo ante las “explicaciones inverosímiles” que reciben desde hace semanas y que, aseguran, no traen soluciones concretas. Advierten que no están dispuestos a tolerar más dilaciones y exigen una respuesta inmediata de parte de las autoridades.

«Para nosotros no hay dinero, pero para otras cosas o propagandas proselitistas sí», dijeron con indignación.

Con temor a que el aguinaldo termine como ejercicio vencido, y no sea abonado nunca, los empleados afirman que no renunciarán a lo que les corresponde y, de no obtener una solución, no descartan tomar las instalaciones del edificio hasta que las autoridades del cuerpo, Javier Filipigh y Silvina Noemí Ortiz, consigan la partida presupuestaria necesaria para saldar el pago en su totalidad.

“Con las necesidades de la gente, que ya tiene de antemano todo ubicado qué hacer con su dinero ganado legalmente, no se juega”, expresó con bronca un vecino y militante justicialista que se sumó al reclamo visiblemente afectado por la situación.

Mientras tanto, el silencio por parte de los responsables de la Comisión de Fomento agrava el malestar. El conflicto continúa en desarrollo, y la comunidad observa con preocupación cómo se pone en juego el sustento de muchas familias trabajadoras que exigen, simplemente, lo que les corresponde por derecho.