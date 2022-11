«Queremos que dólares de las reservas se usen para la producción y el trabajo»

Compartir

«Pudimos ordenar la relación con el FMI y el Club de París, reconstruimos la relación con el BID y el Banco Mundial, uno de los pilares para reconstituir reservas», destacó el Ministro al hacer un balance de sus primeros 100 días al frente del Palacio de Hacienda.

El ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó ante los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) la decisión del Gobierno nacional de que «los dólares que están en las reservas se usen para la producción y el trabajo, no para la especulación e importación de bienes terminados».

Al participar de la 28º Conferencia Industrial organizada por la UIA que se realiza en Parque Norte, el ministro abogó por «terminar de fortalecer nuestro programa de acumulación de reservas y avanzar en las medidas de orden fiscal».

Al realizar un balance de sus primeros 100 días al frente del Palacio de Hacienda, aseguró que «el desafío más grande era estabilizar y volver a intentar poner en funcionamiento las variables económicas».

«Pudimos ordenar la relación con el FMI y el Club de París, reconstruimos la relación con el BID y el Banco Mundial, uno de los pilares para reconstituir reservas», resaltó, en diálogo con el secretario de la UIA, Miguel Ángel Rodríguez.

«Debemos terminar de fortalecer nuestro programa de acumulación de reservas y avanzar en las medidas de orden fiscal, entendiendo que son principios que tienen que regir en la Argentina gobierne quien gobierne. Nos falta poner más valor agregado a la hora de exportar para que nos permita equilibrar y fortalecer nuestras reservas»

En ese sentido, explicó que tanto la acumulación de reservas como el orden fiscal deberían ser los «principios que tienen que regir en la Argentina, gobierne quien gobierne».

«Nos falta poner más valor agregado a la hora de exportar para que nos permita equilibrar y fortalecer nuestras reservas», remarcó en el encuentro, realizado bajo el lema «Producir transforma: reconfiguración global y oportunidades para las cadenas de valor argentinas».

En este marco de «cuidado de las reservas», consignó que el Gobierno tenía «la responsabilidad de cambiar el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI)».

Este cambio, con la puesta en marcha del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), se debió a la necesidad de «tener un sistema con trazabilidad» y ante la existencia en la Justicia de un «festival de cautelares contra el sistema».

«Hasta fin de año nos aparecían pendientes pedidos por 39.000 millones de dólares en importaciones» y «todos saben que ese número no es el que necesita la producción para trabajar, tenía que ver con pedidos acumulados, medidas cautelares», dijo Massa ante un auditorio colmado por los principales dirigente industriales del país.

En otro orden, reveló que trabaja con el Banco Nación para habilitar «un mecanismo» para que «todos aquellos sectores y actores que tengan capacidad de crédito en la Argentina pero no tengan acceso a los mercados de crédito internacional» puedan acceder a financiamiento.

«Lo que hacemos es colateralizar garantías para darles financiamiento desde Estados Unidos y desde España (a través de Banco Nación) a los que necesitan importar desde el mercado europeo y desde Estados Unidos», explicó.

Por otra parte, destacó el rol que tuvo la oposición en la Cámara de Diputados y en ese marco, remarcó: «Valoro totalmente la actitud del radicalismo en apoyar el Presupuesto».

Finalmente, aseguró a los industriales que la cartera económica «no es un enemigo sino un aliado de ustedes para tratar de lograr mayor productividad, mejor competitividad y mayor volumen de exportaciones y de generación de trabajo genuino para la Argentina».

