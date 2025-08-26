«Querido Presidente Milei»: Corina Machado le agradeció por la declaración del «Cartel de los Soles» como terrorista

María Corina Machado, líder de la oposición al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, le agradeció a Javier Milei luego de que el Gobierno argentino declarara «organización terrorista» al «Cartel de los Soles». «Querido Presidente Milei», comenzó el mensaje con el que retribuyó la decisión que tomó la gestión del libertario.

«En nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina», escribió la exdiputada, además de proscripta candidata a la presidencia venezolana.

Asimismo, dijo que los venezolanos enfrentaron con «inmensa valentía y dignidad un régimen narcoterrorista que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos».

El «Cartel de los Soles» es una organización que Estados Unidos vincula con el régimen de Maduro.

«Hoy tenemos una sociedad unida, organizada y decidida a conquistar su libertad para traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Sabemos que también contamos con el apoyo de los pueblos hermanos de las Américas y con los genuinos líderes democráticos del mundo», añadió Machado.

Además de Argentina, ya Paraguay, Ecuador y el propio Estados Unidos habían declarado como terrorista a esa organización.

«En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como ‘Cartel de los Soles’ al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia», anunció el Gobierno en un comunicado.

Milei compartió el anuncio en sus redes sociales junto a un breve mensaje: «Del lado correcto de la vida».

Fue a ese mensaje que respondió María Corina Machado, con su agradecimiento personal.

Con esta medida, añadió el Gobierno, Argentina «fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado, refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia -en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales- y reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables».

Estados Unidos vincula al grupo con el narcotráfico y extendió esa denuncia a Maduro, por quien elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del líder chavista.

En concreto, Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por Maduro y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano.

A su turno, la Administración de Maduro rechazó ese señalamiento y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, aseguró que el Cartel de los Soles es un «invento» de Estados Unidos.