“Quien debía cuidarlo lo acribilló”: las desgarradoras palabras de la mamá de Blas Correas, asesinado por policías en Córdoba

Compartir

Linkedin Print

Una multitud, entre familiares y amigos, despidió en una casa de sepelios ubicada en el centro de la ciudad de Córdoba, a Blas Correas, el chico de 17 años que fue asesinado de un tiro en la espalda efectuado por policías luego de evadir un control vehicular junto a cuatro de sus amigos. Las escenas de dolor de aquellos que se acercaron fueron conmovedoras. Pero hubo una más desgarradora aun: la imagen de Soledad, la mamá del adolescente víctima de la violencia policial.

Sumida en un llanto inconsolable y asistida por algunos de sus familiares para poder sostenerse en pie, la mujer le dio el último adiós a Blas. Por protocolo sanitario, sólo pudieron ingresar 10 personas al lugar del velatorio, mientras que el resto de los asistentes permaneció en la vereda. Menos de dos horas después, entre aplausos, el féretro salió con destino al cementerio. Lucía trató de arrojarse sobre el auto que llevaba el cuerpo de su hijo clamando por justicia. “Van a pagar esos hijos de puta”, exclamó. De fondo, más gritos, llantos y lamentos. Pero la pregunta de todos era la misma. ¿Por qué?

Blas fue asesinado en las primeras horas de la madrugada del jueves cuando circulaba a bordo de un automóvil Fiat Argo por la avenida Vélez Sarsfield al 4500, al sur de la ciudad, minutos después de haber mantenido un altercado con dos personas a bordo de una moto. Estaba acompañado por cuatro amigos, con quienes se había reunido para comer pizza y tomar una cerveza.

Al ver que los jóvenes no detuvieron su marcha en el control vehicular, los efectivos abrieron fuego. En la huida, dos de los amigos descendieron del auto. Minutos después, el conductor del Fiat advirtió que Blas estaba herido y aceleró para ir directamente hasta el sanatorio privado Aconcagua. Allí no los atendieron y cuando fueron a otro centro médico, los interceptó por la policía. Ya no había mucho por hacer. El joven había muerto.

La investigación avanzó rápidamente y la justicia pudo identificar a los cuatro agentes que participaron del episodio. Se trata de Yamila Martínez, Wanda Esquivel, Lucas Gómez y Javier Alarcón. Los dos hombres quedaron detenidos e imputados del delito de “homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego”, luego de admitir que efectuaron los disparos al automóvil. A las mujeres las investigan por encubrimiento. Además, se indaga si los efectivos “plantaron” un arma en la escena para incriminar a los jóvenes y justificar el brutal ataque.

Mientras busca que se haga justicia, la familia de Blas debe afrontar el dolor. A poco más de 48 horas del ataque, Soledad usó las redes sociales para expresar lo que siente en este momento, responder los miles de mensajes de apoyo que recibió y sobretodo para pedir que los culpables paguen por lo que hicieron.

En un breve mensaje escrito en su perfil de Facebook, la mujer apuntó directamente contra la policía de Córdoba y lamentó “no poder abrazar nunca más a su hijo”.

“Agradezco de todo corazón el cariño recibido en este momento que me toca pasar. Pido disculpas si no he atendido mi teléfono o no contesté mensajes. Estoy devastada. Me arrebataron mi hijo”, escribió h la mujer en un mensaje que en cuestión minutos fue compartido masivamente por miles de usuarios de la red social.