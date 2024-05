Quién es Ana Mena, la sensación del pop español que se presentará en Buenos Aires

Ana Mena tiene 26 años y actualmente es considerada una de las grandes sensaciones del pop creado en España. En los últimos dos años viene liderando los rankings radiales del país europeo, algo que reafirmó con la edición de bellodrama, su segundo álbum de estudio, y los singles que lanzó después. A bordo de esta racha es que encarará su primera gira por América y debutará en Buenos Aires el próximo viernes 6 de diciembre, cuando de un show en la sala Niceto Club.

Si bien está dedicada de lleno a la música, su carrera artística la inició como actriz, siendo una de las protagonistas de la serie de televisión Marisol en el 2009. Al año siguiente fue parte del reality show musical de Disney llamado My Camp Rock 2, el cual terminaría ganando. Y además, tuvo un gran debut en el cine de la mano de Pedro Almodóvar en el filme La piel que habito, del año 2011 y en el que interpretó a la hija del personaje que encarnaba el protagonista Antonio Banderas.

En 2018 lanzó Index, su primer álbum, el cual fue bien recibido por el público de España. Pero fue en 2023 con bellodrama que dio el gran golpe, debutando directamente en el puesto número 1 de los más escuchados. Un logro que contó con el impulso de cortes de difusión como “Las 12″ -en el que colaboró con la mexicana Belinda- y “Quiero decirte”, el cual grabó en compañía de Abraham Mateo. Sus temas, además de encabezar los rankings de escuchas en radio y streaming, también se viralizaron con fuerza en redes sociales como TikTok, efecto que redobló con el single “Madrid City”, editado en marzo pasado.

Su última novedad es la canción “La Razón”, un hit pop que grabó con la cantante boricua Gale y que vio la luz el pasado 3 de mayo. “Conocer y trabajar con una niña tan tan talentosa como Gale ha sido todo un lujo. Desde que nos conocimos en Madrid, antes de viajar a Sevilla a Latin Grammy’s, se creó una química bonita y cómplice entre las dos”, contó la propia Ana Mena acerca de la cocina de este track.

“Y a las pocas semanas de ese encuentro, su manager llamó a una persona de mi equipo diciéndoles: ‘Gale ha compuesto una canción que no se imagina con otra artista que con Ana Mena’. Y fue escuchar ‘La Razón’ y enamorarme de la canción. Me parece de ese tipo de canciones que no envejecen y siempre te gusta escuchar”, definió la española al respecto.

“‘La Razón’ es un himno para recordarnos lo importante que es seguir nuestra intuición. Me fascina el poder y la nostalgia que tiene esta canción. Estoy muy feliz y honrada de poder colaborar con una artista que quiero y admiro tanto como Ana Mena. Cantar juntas ha sido un privilegio. ¡Esperamos la disfruten tanto como nosotras!” declaró Gale el día del lanzamiento.

“Yo creo que el arte es arte, y uno tiene que ser libre. Es que si el arte no es libre, ¿entonces ya qué hacemos? No sería arte. Si yo en una canción digo ‘te odio’ es que igual he tenido ese sentimiento y no quiere decir que te vaya a hacer algo. Igual que en las películas salen pegándose tiros y no quiere decir que esté incitando a la gente a hacerlo. Es una cosa desde otro punto de vista, siempre creando algo, entretenimiento, no tiene nada que ver con eso. Con lo que a mí respecta, que es hacer música y cantar, yo creo que no deberíamos tener ningún tipo de limitación”, declaró Ana Mena a propósito de su música en una entrevista con el medio español 20 minutos.

“Yo digo palabrotas todos los días. Cuando me sale, me sale, y cuando no, pues no. Hay que ser real, que es como mejor se transmiten las cosas y te haces entender entre la gente de tu edad y la que vive las mismas cosas que tú. No tiene sentido disfrazar ni maquillar las cosas”, definió.