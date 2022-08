Quién es Clara Chía Martí, la nueva pareja de Gerard Piqué

Compartir

A principios de junio Gerard Piqué y Shakira confirmaron su separación, tras 12 años juntos. Las repercusiones mediáticas siguieron creciendo, y el rumor de que el futbolista inició una relación con una misteriosa joven empezó a tomar fuerza. Tanto es así, que el diario español Marca mostró algunas fotos de la nueva pareja del deportista: Clara Chía Martí. Aunque mantiene un bajísimo perfil y no existen cuentas oficiales en las redes sociales, el romance captura todas las miradas.

Según informó el diario británico The Sun, la estudiante de 23 años habría borrado todo rastro en el mundo virtual para evitar la exposición, y resguardar su identidad en medio del contexto. Sin embargo, en Instagram figura una página de fans que asegura estar “autorizada” por Clara Chía, y supera los 30.000 followers. Algunas postales en la playa, y una sola donde muestra su rostro, componen la galería del usuario. Este perfil alternativo es el que tomó como referencia el reconocido medio español para dar a conocer algunas imágenes, luego de que se filtraran algunas fotos y videos donde se la ve junto a Piqué.

Oriunda de Barcelona, actualmente trabaja en Kosmos, la productora que dirige el propio jugador de fútbol. Mientras continúa con la carrera de Relaciones Públicas y se especializa en organización de eventos, aseguran que las personas del entorno del defensor ya la conocían. Todo indica que aquella “mujer de melena rubia” que describían los primeros trascendidos, se referían a Clara. Poco a poco, la pareja comienza a mostrarse en público.

Primero en un concierto de Dani Martín, donde se los pudo ver a ambos en actitud cariñosa delante de familiares, amigos y una multitud allí presente. “Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina. Se han mantenido en silencio sobre su relación, pero todos los que los rodean saben lo que está sucediendo”, aseguró una fuente que se mantuvo en el anonimato en diálogo con el periódico inglés. “La gente los ha estado ayudando a mantener el romance en secreto y ha borrado las cuentas de las redes sociales de Clara para que la gente no pueda encontrar fotos de ella. Eso por sí solo hace que sus compañeros piensen que en realidad habla en serio acerca de estar con ella”, agregó.

Curiosamente, a principios de julio varios portales internacionales habían filtrado que Gerard solía realizar viajes con una “amiga” de unos 20 años que trabajaba para su empresa y cuyo nombre comenzaba con la letra C, es decir que se habrían conocido mientras trabajaba en los eventos de la productora. Martí habría sido quien estuvo con el jugador de 35 años en el Mundial de Globos que organizó este año junto al streamer Ibai Llanos. “Ella ese día no estaba trabajando allí, pero asistió por la buena relación con él y con los compañeros de Kosmos”, había revelado la periodista Lorena Vázquez en el podcast Mamarazzis. Anteriormente viajaron a Dubai, siempre por compromisos de trabajo, pero al parecer lo que comenzó como un vínculo laboral, se convirtió en un incipiente romance.

La cantante y el defensor de F. C. Barcelona son padres de Milán, de nueve años, y Sasha, de 7. Pese al escándalo internacional que se desató cuando trascendieron rumores de una crisis irremediable entre ambos, la expareja enfatizó en el comunicado que compartió que lo único importante es proteger de daños colaterales a la familia que formaron: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión“.

