Quién es D4vd, el cantante viral en TikTok que ha sido vinculado a un perturbador hallazgo de restos humanos

El nombre de D4vd, artista emergente en géneros pop, R&B y alternativo, se ha visto envuelto en una atmósfera siniestra tras un extraño hallazgo en Los Angeles.

El 8 de septiembre, la policía local encontró restos humanos en descomposición dentro de un Tesla registrado a nombre del cantante y compositor de 20 años.

En ese entonces, un portavoz de D4vd aseguró a la prensa que él había sido informado de lo sucedido y que estaba colaborando con las autoridades.

Iniciada la investigación policial, este miércoles se informó que se ha identificado al cadaver como Celeste Rivas (15 años) gracias a pruebas forenses. NBC News consignó que la Oficina del Médico Forense todavía no ha determinado la causa de muerte.

De gamer a fenómeno viral

David Anthony Burke, más conocido como D4vd tras saltar a la fama entre la Generación Z por sus canciones íntimas y melancólicas, nació en Nueva York en 2005 y se crió en Houston, Texas.

Su historia musical comenzó de manera inesperada, mientras intentaba establecerse como gamer profesional de Fortnite. Al subir sus montajes de partidas a YouTube, sus videos eran eliminados constantemente por problemas de derechos de autor debido a la música que usaba.

“Hablé con mi mamá y ella me dijo: ‘Haz tu propia música, cariño. Tú puedes hacerlo. Haz tu propia música’”, recordó el jóven en diálogo con NPR.

Esa sugerencia cambiaría su vida. Con su móvil, auriculares y la aplicación BandLab, grabó su primera canción en el clóset de su hermana.

Sus primeras composiciones, como “Run Away” y “You and I”, circularon en la comunidad gamer, pero fue “Romantic Homicide”, lanzada en 2022, la que lo catapultó a la fama al convertirse en un éxito viral en TikTok con más de un billón de reproducciones. Poco después, firmó con Darkroom/Interscope Records.

En 2023, D4vd lanzó dos EPs —Petals to Thorns y The Lost Petals— que exploraban temas de amor, pérdida y desamor. Ese mismo año, fue telonero de SZA en su gira SOS, cantando frente a multitudes en arenas de Norteamérica y Europa.

Su popularidad continuó creciendo en festivales como Coachella 2025, donde un intento fallido de hacer un backflip en pleno escenario se volvió viral. Según relató el Daily Mail, tras caer de cara durante la interpretación de “Leave Her”, se levantó y siguió cantando entre risas.

El 25 de abril de 2025 lanzó su álbum debut, Withered. En entrevista con la Recording Academy, D4vd explicó que lo preparó como el cierre de una etapa. La portada del disco muestra al artista recostado en un campo de rosas blancas, atrapado en sus espinas, un guiño visual a la idea de decadencia y renacimiento.

Parte de su ascenso en la industria se ha reflejado en colaboraciones con otros músicos. Ha trabajado con 21 Savage en “Call Me Revenge” (2023), con Holly Humberstone en “Superbloodmoon”, con Kali Uchis en “Crashing” (2025) y con Damiano David, vocalista de Måneskin, en “Tangerine” (2025).

También interpretó “Remember Me” para la segunda temporada de Arcane (League of Legends) y en septiembre estrenó “Locked & Loaded”, el himno oficial de Fortnite, el videojuego que marcó el inicio de su historia.

Su música se caracteriza por un bedroom pop confesional, con matices de R&B alternativo e indie. Él mismo ha reconocido influencias de Radiohead, Billie Eilish y Cigarettes After Sex, además de inspiraciones de Pixar y del anime japonés.