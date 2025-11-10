Quién es Diego Mejía, el técnico mexicano que fue campeón en la Canadian Premier League

El estratega Diego Mejía hizo historia al llevar al Atlético Ottawa a su primer título en la Canadian Premier League y asegurar su boleto para la Concacaf Champions Cup 2026. Con este logro, se convirtió en el primer director técnico de México en coronarse campeón en la liga canadiense.

El equipo, parte de la familia del Atlético de Madrid y Atlético de San Luis, se impuso 2-1 al Cavalry FC en una final emocionante disputada sobre el gélido césped del TD Place Stadium en Ottawa, envuelto en un intenso manto de nieve, según información de ESPN.

Durante el encuentro, la visita se adelantó en el marcador al minuto 33 con un penal cobrado por Fraser Aird tras una falta previa. Sin embargo, la respuesta del Atlético Ottawa fue inmediata gracias a un gol de David Rodríguez, quien igualó el resultado al 40 y se proclamó como el héroe de la noche tras anotar el gol del título al minuto 107 del tiempo extra.

Trayectoria de Diego Mejía

como jugador y entrenador

El timonel mexicano tuvo una extensa carrera como futbolista profesional en México, defendiendo los colores de varios equipos como Celaya, Irapuato, Querétaro, León, Dorados, Tijuana, Atlante, Neza y Monarcas Morelia, entre otros.

Tras su retiro en 2018, inició un nuevo camino en el área técnica como buscador de talentos para el Manchester City, y posteriormente tuvo un paso prolongado como auxiliar técnico en FC Juárez, trabajando junto a entrenadores reconocidos como Luis Fernando Tena, Alfonso Sosa, Ricardo Ferretti y Hernán Cristante.

Tras la salida de este último, asumió la dirección técnica del equipo fronterizo, donde solamente dirigió 28 partidos oficiales, acumulando un récord de 6 victorias, 6 empates y 16 derrotas, según datos de Transfermarkt.

El camino de Diego

Mejía hacia el campeonato

Durante la fase regular de la temporada 2025, Atlético Ottawa, bajo la dirección de Diego Mejía desde finales de 2024, logró posicionarse segundo en la tabla, a sólo dos puntos del líder.

En 28 partidos disputados, el equipo acumuló 56 puntos gracias a 15 victorias, 11 empates y solo dos derrotas, destacando por su consistencia y buen desempeño a lo largo del certamen.

Este rendimiento le otorgó el pase directo a las semifinales, donde enfrentó y derrotó al líder Forge FC, el club más ganador con cuatro títulos en la Canadian Premier League. En la gran final, superó a Cavalry FC, que buscaba el bicampeonato tras eliminar a York United FC y al mismo Forge FC en fases anteriores.

En la plantilla destaca el mexicano Juan David Castro, quien a sus 33 años se consolidó como titular aportando la experiencia acumulada en la Liga MX, principalmente en Atlético de San Luis, donde jugó 10 temporadas.

Con este éxito, Mejía, de 42 años, se perfila como una figura emergente dentro de la nueva generación de entrenadores mexicanos que buscan oportunidades en el máximo circuito del futbol nacional.

Quién es David Rodríguez,

el héroe que le dio el

campeonato al Atlético Ottawa

David Rodríguez comenzó a destacar en el fútbol profesional cuando en febrero de 2019 fue fichado por el North Texas SC, equipo con el que ganó el Campeonato de la USL League One ese mismo año.

Formado en las academias de FC Dallas, anotó 10 goles en 13 partidos juveniles antes de dar el salto a la liga profesional, donde disputó 30 encuentros en dos temporadas, anotando dos goles y otorgando una asistencia.

Al inicio de la temporada 2021, Rodríguez fue cedido a préstamo por North Texas SC al Atlético San Luis, club de la Liga MX, donde jugó cuatro partidos. Posteriormente, el club potosino adquirió sus derechos, convirtiéndose en el primer jugador vendido por el equipo tejano.

Entre 2021 y 2022, disputó cinco partidos más con Atlético San Luis y, en agosto de 2022, fue prestado al Phoenix Rising FC para concluir la temporada. Ya en 2023, fue cedido al Austin FC II, donde se consolidó como extremo derecho titular y ganó la MLS Next Pro Cup, además de integrar al primer equipo en algunos partidos, según reporta Mediotiempo.

Finalmente, en febrero de 2025, David Rodríguez llegó al Atlético Ottawa en calidad de préstamo y con apenas 23 años, su destacada actuación, incluyendo un espectacular gol de chilena en la final del campeonato, ha elevado su perfil y lo posiciona como una de las promesas mexicanas emergentes en el extranjero, consolidándose como un jugador clave para su equipo y con proyección internacional.