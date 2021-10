Compartir

La actriz le habría blanqueado la nueva relación amorosa a su ex, Benjamín Vicuña.

La China Suárez está instalada en Madrid, España, acompañada por sus tres hijos y su madre, para cumplir con diversos compromisos laborales. Ahora la actriz es protagonista de un nuevo escándalo al ser señalada como la culpable de la separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

En medio de este contexto, la mamá de Magnolia, Rufina y Amancio salió a desmentir este romance en su entorno más íntimo. Según informó Yanina Latorre la modelo blanqueó que estaría saliendo con un colega uruguayo. “El actor con el que sale la China ahora, entre otros, es Nico Furtado”, dijo la panelista de Los Ángeles de la Mañana (El Trece). Además, reveló que sale con “un jugador de fútbol”, sin dar más detalles.

La esposa de Diego Latorre explicó que los actores “no están de novios, es un touch and go”. La periodista Pía Shaw agregó más detalles de este romance: “La historia de la China con Furtado no es nueva, viene de Buenos Aires. Benjamín Vicuña se enteró ayer, cuando le preguntó de (Mauro) Icardi y ella le respondió que estaba saliendo con Nico Furtado. Se lo confirmó por mensaje”.

Nico Furtado, conocido por interpretar al personaje Diosito en la ficción El Marginal, está en Barcelona por trabajo. De esta manera, el joven habría aprovechado su estadía en España para retomar el romance con Suárez. Recientemente, vivió un momento incómodo cuando se encontró con Benjamín Vicuña, el ex de la actriz, en España. Ambos coincidieron en un partido de fútbol amistoso que se llevó a cabo en la previa de los premios Platino.

El encuentro fue en el Centro Deportivo Wanda Atlético Madrid en Alcalá de Henares. Participaron diversos artistas y jugadores de La Liga, como el colombiano Manolo Cardona, Marc Clotet, Antonio Velázquez, Maxi Iglesias, Adrián Lastra, Edu Rosa quien fue arquero en lugar de Diego Luna que a último momento no pudo asistir y los Embajadores de LaLiga Fernando Sanz, Diego Forlán, Kluivert, Fernando Hierro, Luis García, Fernando Morientes, Aintzane Encinas, Albelda, Samuel Eto’o o César Fernández.

El actor se enteró de todo este escándalo pero optó por no meterse. “No soy yo la persona que tiene que dar explicaciones. Gracias por comprender, esto es todo una pena y gracias por el respeto”, fue el mensaje de WhatsApp que Benjamín le respondió a Latorre, que dejó entrever que el chileno ya estaba al tanto de la supuesta relación y habría aconsejado a su ex que no se metiera con esa familia. Además, Yanina reveló que Vicuña está enojado con la China porque desde que ella llegó a Madrid para trabajar “se pasa de jueves a domingo de joda y sus hijos quedan al cuidado de la madre de la actriz”.

Todo este lío comenzó cuando Wanda encontró chats entre su esposo y la actriz que por estos días está en España filmando una película. En uno de ellos le expresó al jugador del PSG sus ganas de tener un encuentro a escondidas, sabiendo del popular reconocimiento del futbolista que está casado hace siete años. “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, escribió la China en uno de los mensajes que descubrió Wanda. “¿Para qué?”, le respondió Icardi a dicha conversación.

Nara escribió en su cuenta de Instagram: “Otra familia que te cargaste, zorra”. Luego, borró todas sus fotos junto a Icardi de las redes sociales, se encendieron todas las alarmas. En ese momento, dejó de seguir en Instagram a la ex Casi Ángeles. Además de esta señal, se la relacionó con la polémica porque muchos aún recuerdan el inicio de la relación entre la China y Benjamín, que todavía estaba en pareja con Pampita cuando comenzaron a frecuentarse.

