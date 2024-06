Quién es el «canadiense»detrás de las facturas truchas para el Polo Obrero

Luis Alexander Pichuaga es uno de los “socios fundadores” de Coxtex, una de las empresas que le proveía facturas truchas al Polo Obrero para justificar gastos millonarios. Según su DNI, nació en Canadá, en noviembre de 1978. Sin embargo, cuando la Policía allanó su casa, el 23 de mayo pasado, se encontró con un persona que no tiene ningún rasgo de extranjero. “Es 100% argentino, no tiene rasgos ni apariencia de extranjero”, apuntó una fuente judicial que pudo ver el video del procedimiento policial.

El allanamiento a Pichuaga, en un PH de la zona de Floresta, confirmó las sospechas sobre su verdadera participación en la creación de Coxtex y otras sociedades investigadas. El “canadiense” vive en una habitación de la planta alta, con su pareja e hijos, todos juntos en un mismo cuarto. La Policía se encontró con colchones en el piso.

“Es un PH aparentemente heredado por el grupo familiar, la habitación de ellos era mucho más humilde de lo que aparenta el frente del lugar. Pichuaga fue descripto por la Policía como una persona muy desalineada”, señaló una fuente de la investigación.

Hasta el allanamiento, Pichuaga trabajaba en el Gobierno porteño. “Ingresó en marzo de 2023. En ese momento no tenía antecedentes penales, pero ya fue desvinculado”, confirmó una fuente de la Ciudad.

Pichuaga y Kotex están siendo investigados en la causa que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita. El expediente arrancó en diciembre del año pasado con una avalancha de denuncias a la línea 134 sobre supuestas extorsiones a beneficiarios de los planes sociales para ir a las marchas pero con el paso de los días derivó en una posible defraudación millonaria a las arcas del Estado.

En el marco de esa causa, se detectaron facturas truchas de dos sociedades por un total de $25 millones de pesos. Esas facturas, por venta de bienes y hasta de computadoras, se habrían utilizado para justificar egresos de dinero.

Una de las firmas apuntadas es una imprenta denominada “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL”, con sede en la calle Palestina 542, en el barrio de Almagro. En ese lugar, la Policía fue recibida por el hijo del ex legislador Marcelo Ramal, que viviría ahí con su madre y otra persona. De la imprenta, no había ningún rastro.

La otra firma que aportó facturas es Coxtex SA, supuestamente dedicada a la venta de electrodomésticos, celulares y accesorios de computación. En los hechos, es una usina de facturas truchas. Sus socios fundadores, al menos en los papeles, son Pichuaga y una mujer identificada como Mariana Soledad Vega (33). Para la Justicia, son prestanombres de una organización sofisticada manejada por un grupo de escribanos y abogados.

Vega tiene el mismo perfil que su “socio”. Unas horas después del allanamiento en su casa, se presentó sola en los tribunales de Comodoro Py para pedir la asistencia de un defensor oficial pero hasta ahora no declaró. “Es una persona en una situación de vulnerabilidad más clara que Pichuaga”, describió una fuente judicial.

La situación financiera de Vega no condice con sus gastos. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, entre septiembre y octubre de 2023 gastó $3.540.000 por supuestos consumos en Apple Store. Ese dato todavía no figura en el expediente.