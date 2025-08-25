Quién es Lule Menem, el funcionario involucrado en el escándalo por presuntas coimas

Eduardo «Lule» Menem, el subsecretario de la Presidencia, es —junto a Karina Milei— uno de los mencionados en los audios filtrados de Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se habla de presuntas coimas en el organismo.

Se desempeñó en múltiples ocasiones como asesor y ocupó cargos públicos durante la década de los 90, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem.Lule Menem actualmente ocupa el puesto de subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia y trabaja directamente bajo la órbita de Karina Milei, la Secretaria General de la Presidencia.

Se acercó a La Libertad Avanza en la previa de las elecciones presidenciales en 2021 y hoy es una figura clave en el armado político del partido y en la gestión diaria del gobierno.

Eduardo Lule Menem entrando a la Casa Rosada. Foto: Matias Baglieto.Eduardo Lule Menem entrando a la Casa Rosada. Foto: Matias Baglieto.

«Lule» ya había ocupado cargos públicos en los años 90: fue secretario privado de su tío, el senador Eduardo Menem, entre 1983 y 2005.

También trabajó como secretario de Ángel Maza, ex gobernador de La Rioja, entre 1995 y 2007.

En su última declaración jurada reportó un patrimonio de $4,8 millones. Informó tener ahorros en pesos, créditos a favor con la AFIP y una camioneta Hyundai Tucson sin valuar.

Es importante señalar que «Lule» Menem es hijo de Fátima Menem, la hermana de Carlos Saúl, y primo segundo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Qué dijo Lule Menem

sobre las presuntas

coimas en la ANDIS

Tras la filtración de audios que lo involucrarían, Menem expresó en su cuenta de X: «Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno».

«No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero sí puedo asegurar la ABSOLUTA FALSEDAD DE SU CONTENIDO», declaró.

«Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal. Tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del estado», aseguró ante las supuestas coimas.

Además, apuntó contra el kirchnerismo por los audios del escándalo: «No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo. Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un redito meramente electoral»

Y cerró: «Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante».