Quién es Mercedes Picky Villador: la argentina que está de novia con Luis Miguel

Lucía Miranda, viuda de Hugo López, contó que habló por teléfono con el artista mexicano y confirmó que su nuevo amor es una modelo nacida en Misiones.

Entre misterios y perfil bajo, Luis Miguel está saliendo con una modelo argentina, nacida en Misiones. Lo contó Lucía Miranda, la viuda de Hugo López, el legendario representante de la estrella mexicana en charla con Luciana Rubinska y Barby Simons, por C5N. “Está muy bien. Estuve unos meses en México. Hablé pero no lo he visto porque se está cuidando mucho. Es bastante aprensivo. Le da miedo. Pero está muy bien”, apuntó Lucía y agregó: “Está con una chica que es misionera, muy linda”.

Entonces, ante las exclamaciones de las conductoras, fascinadas ante la primicia mundial, la viuda de Hugo López agregó: “No les puedo decir el nombre, pero es muy flaquita con busto, tipo Luli Salazar”. Aunque claro que hablaba de Mercedes Picky Villador, una chica que nació en la provincia de Misiones, tiene 41 años, es modelo pero además se recibió de nutricionista, y que hace unos meses suena como la nueva novia de Luis Miguel.

“No es una modelo conocida”, aclaró Lucía sobre la joven que hace años vive en México, un destino muy común para las chicas que se dedican a hacer publicidad y comerciales, dónde las argentinas son muy valoradas por sus condiciones físicas y su profesionalismo. “Tenía un Instagram, pero no está más. No sé que habrá pasado”, agregó la mujer que muy bien conoce al artista desde que era chico y que en Luis Miguel, la serie fue interpretada por la actriz Luz Cipriota.

Si repasamos los amores de Luis Miguel nos encontramos con silencios, amores de idas y vueltas y escándalos mayúsculos. Para empezar, hay que viajar a 1984 cuando el Sol de México conoció a la actriz Adela Noriega tras compartir con ella la grabación del videoclip “Palabra de honor”. Luego llegó Lucerito, cuando filmaron la película “Fiebre de amor” en 1985 y los dos eran estrellas teen. Aunque ninguna de las dos relaciones fueron confirmadas oficialmente.

Después llegaría Mariana Yazbek, una fotógrafa que participó como modelo en el emblemático clip “Cuando calienta el sol”. Luismi tenía 18 años, se enamoró perdidamente y se fue a vivir con ella. La siguió Sasha Sökol, a principios de los 90, con quien protagonizaron varias tapas de la revista Eres. Hasta que apareció Issabela Camil, que con Luis Miguel tenía una relación cercana desde chicos. La historia entre ellos estuvo signada por mucha pasión y múltiples intermitencias a través de los años, que bien quedan plasmadas en Luis Miguel, la serie.

Con Daisy Fuentes la cosa se dio también a principios de los 90. La modelo y empresaria cubano-americana era super popular y según trascendió en su momento, el hit “La incondicional” iba dedicado a ella. Fue un amor muy mediático, hasta que dicen que se interpuso Alicia Machado, una bellísima miss venezolana. ¿Otra mega estrella en la vida del cantante? Mariah Carey, con quien se conoció en una fiesta de navidad en 1998 en Aspen, Colorado. Vivieron tres años juntos, cuando el romance fue en picada en 2001. Dicen que Mariah estuvo muy mal cuando cortaron y de hecho ella sufrió un ataque de nervios.

Con Aracely Arámbula, en tanto, se conocieron en 2005, cuando fueron fotografiados paseando juntos por Venecia. Ella se convirtió en la madre de sus dos hijos, Miguel y Daniel. Cortaron cuatro años más tarde. A ella le siguieron Brittny Gastineau, una socialité, amiga de Kim Kardashian y de Eiza González; Desirée Ortiz Salswach, una periodista venezolana; y finalmente, Mollie Gould, una corista, bailarina y también modelo, de 20 años. Todo hasta que el nombre de Picky empezó a sonar con fuerza el año pasado y terminó por ser sindicada como el nuevo amor de Luis Miguel.

