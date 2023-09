Quién es More con Flow, la cantante que brilló en el Bailando

“Pasé por muchas cosas que nadie sabe de mí, pasé enfermedades, perdí a mi padre y nadie sabe, pasé mucho maltrato, a cada rato iba aumentando. Todo el tiempo llorando, quiero irme a casa con mi mamá, diciéndole que ya no doy más”. Más que la letra de una canción, es la descarnada historia de una joven víctima del bullying que supo vencer las adversidades y en este momento está pudiendo ser partícipe y testigo de un presente que solo aparecía en sus sueños.

Morena Cesáreo, nacida hace 14 años en Rosario, experimentó el primer shock de una transformación significativa en su vida luego de que se difundiera un video escolar que, sin quererlo, sería el puntapié para catapultarla a la fama. En el material audiovisual, un clásico formato utilizado en tik tok en el que se le hace un ping pong de preguntas y respuestas a alumnos y docentes de un colegio, ella se autodenominaba “la miedosa”, un apodo que rápidamente se convirtió en su sello distintivo. A raíz de la viralización, la adolescente enfrentó episodios de acoso escolar y burlas, hasta que Joana, su madre intervino con una propuesta que cambiaría el rumbo de su vida.

“A partir del ping pong me puse muy mal y mi mamá me dijo: ‘Vamos a hacer lo que a vos te gusta y mostrarle a la gente lo que haces’, y desde ahí salió el cover de María Becerra, Desafiando el destino”, aseguró en declaraciones a Rosario 3. Y allí, la primera satisfacción. “Yo estaba organizando la mochila de mi escuela. Mi mamá me pega un grito y me dice ‘No sabes quién te escribió, ¡María Becerra!’, y me di cuenta de que fue un mensaje al privado, una locura”. Entre otras palabras positivas, La Nena de Argentina le dijo que podía contar con ella para cualquier cosa.

La unión entre madre e hija es total, como lo deja en claro en cada una de sus intervenciones y ante ello, Joana, destacó: “La verdad es que todo esto nos sorprendió, porque no pensábamos que iba a tener esta magnitud. Vamos viviendo paso a paso y siempre intento que ella tenga los pies sobre la tierra. También tenemos que organizarnos con el tema de la escuela porque no quiero que se pierda esa parte tan importante, porque la escuela es la base”.

Visiblemente emocionada al referirse a los logros conseguidos por su hija, aseguró: “Estoy muy orgullosa porque se lo merece. Después de tanto sufrimiento que uno viene pasando con malas rachas, con malas cosas, yo le digo que se lo merece, cada pasito, cada lágrima… ahora sabemos lo que es llorar de alegría”. Además, reveló el padecimiento que durante tanto tiempo guardó para ellas.

“De chiquita le detectaron que le faltaba un cromosoma del desarrollo y por eso necesita hormonas del crecimiento, el mismo tratamiento que Messi, y hace dos años estamos haciendo ese tratamiento, inyectándose todas las noches. Primero empecé yo haciéndolo, pero después empezó a hacerlo ella solita”, explicaría Joana, a lo que More detalló: “Son agujas chiquititas, pero se sienten mucho, duelen”.

La madre, con la voz entrecortada, habló sobre cuál es su sueño con respecto a su hija: “Mi sueño como mamá es que ella sea feliz. Porque se lo merece por todo lo que hemos vivido que fue malo, y siento que Dios nos está recompensando. Es duro lucharla día a día, cuesta. Como mamá soltera me costó muchísimo sacarla adelante, yendo a uno y otro médico, que a veces son buenas noticias, pero a veces malas y necesitás fuerzas. Yo me refugié en Dios y ahí saqué las fuerzas. Escuché su voz y de todas las cosas que nos han dicho, ella es sana, sólo es un tratamiento que necesita para crecer, que si Dios lo permitió es por algo. Y tenemos que buscarle el lado bueno a todo, y lo descubrió y lo estamos disfrutando”, cerró con unas lágrimas imposibles de ocultar que corrían por su rostro.

El pasado 20 de agosto, Cesáreo lanzó su primer sencillo titulado Fantasmas en la oscuridad, producido por Kiyan Aron Lopez, conocido en el ámbito musical como FK.