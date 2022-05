Quién es Tiffany Chen, la novia de Robert De Niro que lo acompañó a la Argentina y no se despega de su lado

Compartir

El actor se encuentra en el país para grabar una nueva serie junto a Luis Brandoni que se estrenará en 2023; llegó acompañado por la joven instructora de artes marciales.

Robert De Niro se encuentra de visita en Argentina para grabar la serie Nada, la cual protagoniza con Luis Brandoni y estará disponible en 2023 por Star +. Según pudo saber LA NACION, el equipo de producción está encantado con el actor, quien se mostró muy tranquilo a la hora de trabajar e interactuar con todos. Sin embargo, no llegó solo al país sino que lo hizo con su hija menor y con su novia Tiffany Chen, a quien conoció durante la filmación de Pasante de moda en el 2015.

La presencia de Robert De Niro (78) revolucionó al país. El actor norteamericano participará en la serie dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y compartirá la pantalla con Luis Brandoni y Guillermo Francella. Pero sin dudas, una de las cosas más importantes de su visita es la compañía Chen, una joven instructora de artes marciales con quien está en pareja desde agosto de 2021.

Chen decidió acompañar a su pareja durante sus jornadas de grabación para la serie que se emitirá por Star+. Fueron fotografiados en distintas partes de Buenos Aires. Sin embargo, en los últimos días vivieron tensa situación durante una cena en el restaurante Elena, en el Hotel Four Season, donde se hospedan. La instructora de artes marciales salió en defensa de su pareja cuando una fan se acercó a pedirle una foto. “Que maleducada, estamos cenando en familia”, le dijo molesta.

En 2018, tras 20 años de amor y varias idas y vueltas, De Niro le puso fin a su matrimonio con la actriz Grace Hightower, madre de dos de sus hijos, Elliot y Helen Grace. Anteriormente, estuvo casado con su colega Diahnne Abbott con quien compartió elenco en la película Taxi Driver. Comenzaron a salir en 1976, se casaron ese año y se divorciaron en 1988. Tuvieron un hijo juntos (Raphael) y el actor a su vez adoptó a Drena, la hija de su entonces pareja. En 1988, comenzó una relación con Toukie Smith, y fruto de esa relación tuvo dos hijos. La unión llegó a su fin en 1996.

La vida amorosa del actor no finalizó tras su último divorcio en 2018. En agosto de 2021, se conocieron las primeras imágenes con la instructora de artes marciales Tiffany Chen, a quien conoció durante la filmación de la película Pasante de moda, estrenada en 2015. Ella fue contratada para enseñar Tai Chi en algunas escenas protagonizadas por De Niro y Anne Hathaway. Actualmente, lo acompaña mientras graba su nueva serie en la Argentina.

Tiffany Chen, la instructora de artes marciales que enamoró a Robert De Niro

Según consignó el medio El Mundo, Tiffany Chen es una joven experta en artes marciales. También publicó un libro donde enseña el poder de esta disciplina para dormir mejor, aliviar los dolores crónicos y bajar la presión arterial. Además, practica deportes como sanda y boxing y ganó varios campeonatos tanto en los Estados Unidos como en Europa.

La pareja fue fotografiada por The Daily Mail por primera vez en la Costa Azul de Europa, donde el actor festejó su cumpleaños a bordo de un lujoso yate acompañado por amigos.

Actualmente, se encuentran en la Argentina para cumplir con los compromisos laborales del actor. Se hospedan en el hotel Four Season junto a su hija, la pequeña Helen Grace de 11 años .

Compartir

