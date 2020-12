“Quienes ahora critican, en todo este tiempo no hicieron absolutamente nada”

Compartir

La comunidad educativa toda de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), como estudiantes, docentes, no docentes y graduados, repudiaron el deleznable proceder del actual vicerrector Vicente Sánchez, quien al cumplirse tres años de gestión, brilló por su ausencia, la decana subrogante de la FAEN, Marta Botterón, y las vicedecanas Iilda Villalba (FRN) y Valeria Dellamea (FCS), quienes realizaron un artero ataque a las autoridades universitarias legítimamente elegidas, y quién se pasa amenazando alumnos e induce a denunciar falacias cuando “en realidad forman parte de la actual gestión y en todo este tiempo no hicieron absolutamente nada”.

“¿Qué hizo Vicente Sánchez, actual vicerrector de la UNaF, desde que asumió el 31 de agosto de 2017?”, preguntaron diferentes representantes de la comunidad universitaria, entre los cuales se encuentran estudiantes, docentes, no docentes e inclusive graduados.

Reprocharon que “sólo fue una silla vacía en el Vicerrectorado”, repudiando los falaces ataques mediáticos que efectuó Sánchez, quien al igual que la decana subrogante Botterón y las vicedecanas Villalba y Dellamea, están aliados a gremios que sin ninguna representatividad en la UNaF, como ADUFOR, ATUNF y ATE Formosa, denunciaron y pidieron la intervención de la Facultad del Modelo Formoseño: la unidad académica situada en Laguna Blanca, la Facultad de la Producción y el Medio Ambiente, creada por convenio legal con el Gobierno provincial.

Tal como están procediendo mendazmente dichos gremios en contra del propio gobernador Gildo Insfrán con este pedido ante la Auditoría General de la Nación (AGN), el que no tiene ningún tipo de asidero, están accionando Sánchez, Botterón, Villalba y Dellamea, persiguiendo sus propios intereses personales por sobre los del conjunto de la UNaF.

“Durante estos años, han sido sólo piedras en el zapato de la actual gestión de la UNaF, la que todos ellos integran, con lo cual este proceder los pinta de cuerpo entero”, reprendieron.

Denunciaron que “no hicieron prácticamente nada en todo este tiempo, ningún concurso docente en la Facultad de Recursos Naturales, donde la vicedecana Villalba estuvo más ‘preocupada’ en cuestiones gremiales que en desempeñar correctamente su función es decir nunca trabajó prácticamente”.

“En la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) tampoco se realizaron concursos, inclusive la actual vicedecana Dellamea ni siquiera se preocupó por colaborar con los estudiantes de las carreras de Enfermería y Nutrición y producto de ello muchos estudiantes no pudieron realizar sus prácticas profesionales”, advirtieron.

En ese sentido, ambas funcionarias “dejaron a la decana Elisa Acosta (Salud) y Gustavo Rhiner (FRN) prácticamente solos, siendo que en cada gestión de las unidades académicas son los vicedecanos los responsables de los concursos docentes, ya que en realidad ellas llegaron a la gestión gracias a la elección del voto de sus pares en el Consejo Directivo”.

De igual modo, reprocharon “la total falta de compromiso que también ha tenido la decana Botterón, quien se excusó varias veces diciendo que hubo expedientes que ni leyó. Que ‘le hicieron firmar’ sin que ella se diera cuenta, comprometiendo así a su propio personal y al resto de sus pares”.

“Desde la comunidad educativa toda de la UNaF les reclamamos a estos personajes nefastos que defienden sus propios intereses y los de gremios que atacan a nuestra Universidad. Al parecer, dicen que no son ‘parte’ del cogobierno. Demasiado tarde se acordaron. Hoy se esconden y menosprecian a su mismísima función y lo peor es que ellos denuncian a una gestión, no dándose cuenta que ellas y el mismo vicerrector son funcionarios del rector Augusto Parmetler”, concluyeron.

