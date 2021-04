Quienes quieran ingresar a la provincia tendrán que pagar $5000 por los tres hisopados

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, confirmó que los hisopados de ingreso al territorio formoseño serán tres y tendrán un costo total de $5000.

“Los hisopados que van a ser con cargo de quienes ingresen a nuestra provincia tendrán como costo la suma de $5000 y son tres. Es decir, los tres saldrán $5000”, consignó.

Según detalló en la conferencia del día de ayer del Consejo del COVID-19, “un hisopado se hará al ingreso a nuestra provincia, uno siguiente que se realizará al día quinto de la entrada y un tercero al día décimo”.

En ese sentido, comunicó que “hoy se informarán los datos de la cuenta respectiva a la que cualquier persona que quiera ingresar a la provincia, previamente deberá hacer el depósito vía electrónica, lo exhibirá en el ingreso (al territorio) y no va a tener ningún inconveniente”.

“También va a estar previsto que aquellos que no adopten ese recaudo o no hayan tenido la posibilidad de hacer una transferencia electrónica, puedan hacer un pago en el lugar de acceso con un comprobante oficial del mismo, para luego poder presentarlo a las autoridades que se lo requieran”, agregó.

A su vez, esclareció que “todo lo que ingrese por estos conceptos va a ser nuevamente volcado dentro del área de atención del COVID-19”.

Los casos que acrediten debidamente cuestiones de salud y de personal esencial estarán eximidos del costo de estos hisopados, se aclaró. No obstante, “el resto de las personas que ingresen a nuestro territorio lo deberán abonar”, se apuntó desde el Consejo.

Asimismo, respecto desde qué edad se puede hisopar una persona, el médico infectólogo Julián Bibolini puntualizó: “En general, el hisopo es un método de toma de muestra”, precisando que “para estos estudios hay otra metodología que nosotros le decimos pipeta y la usan mucho los pediatras, la cual consiste en tomar una muestra de saliva, de manera que los niños también puedan ser estudiados sin utilizar el hisopo en sí”.

Sin embargo, acotó que “en general, en el hisopado, mayor de dos años es la indicación”, completó el especialista.

