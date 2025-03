Quiénes son los 24 elegidos de Milei para armar La Libertad Avanza en todo el país

Este 2025 será el año en el que La Libertad Avanza finalmente conseguirá tener partido propio en cada una de las provincias del país, lo que permitirá que, a diferencia de otras elecciones, los libertarios no deban hacer alianzas forzadas para completar las listas de candidatos y presentar una estructura jurídica que les permita competir.

Oficialmente, La Libertad Avanza comenzó a existir en 2021 pero en dos distritos únicos: la Ciudad de Buenos Aires y La Rioja. Estos no fueron partidos sino alianzas, es decir, un conjunto de partidos que se engloban bajo una denominación común.

Esto buscó mejorarse dos años después, pero el armado nacional no llegó a consolidarse en la gran mayoría del país: por ejemplo, en La Pampa no pudo presentar candidatos a diputados. Esto sucedió tanto por la falta de estructura partidaria al interior de cada una de las provincias como de las expectativas mismas de cómo le iba a ir a Milei: eran muy pocos los optimistas que consideraban que ganaría las elecciones nacionales.

La estructura partidaria de los libertarios terminó profesionalizándose en el último tiempo. En la cúspide del partido nacional aparecen Karina Milei y Martín Menem como presidenta y vicepresidente, respectivamente. A cargo del armado nacional está Eduardo «Lule» Menem, quien ocupa un cargo en la Secretaría General de la Presidencia como subsecretario de Gestión Institucional.

Karina y el Martín Menem son quienes suelen viajar varias veces por mes a distintas partes del país para liderar actos partidarios y, de paso, asentar quiénes son los referentes principales en esos lugares. Al día de hoy, el tándem libertario ya tiene esbozado el mapa de los 24 responsables máximos de cada distrito subnacional.

La voz de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires es Sebastián Pareja, actual subsecretario de Integración Sociourbana y exalfil de Emilio Monzó en ese distrito. Actualmente se encuentra a cargo del armado en las ocho secciones electorales de la provincia, colocando a un coordinador por cada uno de ellos: un ejemplo es el responsable de la Tercera Sección, que la tiene Fabricio Martínez, exlíder de la barra de Laferrere.

Con la expulsión de los socios fundadores de LLA en la CABA, Ramiro Marra y Eugenio Casielles, la hermana presidencial decidió erigir como armadora en el distrito capitalino a la legisladora Pilar Ramírez. Allí también están el vicepresidente Juan Pablo Scalese y el líder juvenil Juan Ignacio Boutet, quien fundó la mesa de coordinación de la juventud libertaria junto a Rocío Gómez.

El presidente de La Libertad Avanza en Catamarca es el diputado provincial Federico Lencina. Otro referente allí es Adrián Brizuela, jefe de bloque de LLA en esa legislatura. En Chaco quien lidera el partido es el empresario textil y de los medios Alfredo «Capi» Rodríguez.

Tanto en Chubut como en Córdoba y Corrientes los partidos son liderados por los diputados nacionales César Treffinger, Gabriel Bornoroni y Lisandro Almirón. Este último mantiene un enfrentamiento silencioso con el senador Carlos «Camau» Espínola, quien se vende como un futuro candidato a gobernador de los libertarios en los comicios a gobernador de este 2025. Por el momento, quien parte con las consideraciones de Karina es Almirón.

Entre Ríos transita una circunstancia particular. La Justicia Federal de Paraná anuló la conformación de autoridades del partido en esa provincia, tal y como lo cuenta la periodista Laura Terenzano de Letra P. Aun así, permanece como casi indiscutido el liderazgo de Roque Fleitas, padre de Rebeca, legisladora porteña asumida en 2021. El diputado nacional Beltrán Benedit (conocido por ser uno de los visitantes a los genocidas presos en el Penal de Ezeiza) es uno de los principales opositores a esa conducción.

En Formosa está el diputado Gerardo González, mientras que en Jujuy hay una conducción en tándem entre el diputado Manuel Quintar y el senador Ezequiel Atauche. En La Rioja conduce la familia Menem, con Martín -presidente de la Cámara de Diputados- a la cabeza.

El territorio mendocino es uno de los que aparece como en futura disputa. Quien aparece como el apoderado y presidente provincial es el diputado Facundo Correa Llano. De esa misma provincia es el ministro de Defensa, Luis Petri, que tiene aspiraciones de crecer con su estructura con vistas a la gobernación en 2027. No estaba invitado al acto partidario que se iba a hacer este domingo. En tanto, se espera que la vicegobernadora Hebe Casado comience a tomar protagonismo en el armado.

El hombre de los Milei en Misiones es el abogado Adrián Núñez. En Neuquén y en Río Negro están a cargo del armado las diputadas Nadia Márquez y Lorena Villaverde; mientras que en Salta apuntan que quien digita la coordinación política es Alfredo Olmedo, padre político de la legisladora Emilia Orozco. Quien lidera el partido en San Juan es el diputado José Asad Peluc.

A pesar de que el puntano Bartolomé Abdala es el presidente provisional del Senado (el segundo en la línea sucesoria presidencial), su compañero de Congreso, Carlos D’Alessandro, es quien tiene la presidencia del partido en San Luis. Ambos apuntan a extender su armado a nivel provincial, pero el diputado es quien corre con ventaja, según fuentes cuentan en la Casa Rosada.

Quien está a cargo del partido en Santa Cruz es Jairo Guzmán, el director ejecutivo del PAMI en esa provincia. La diputada nacional Romina Diez, por su parte, lidera la estructura partidaria de la importante provincia de Santa Fe. Se trata de una de las personas de máxima confianza de los hermanos Milei y sobre todo de Karina Milei. Ella era quien organizó varias conferencias y actos del libertario en esa provincia, incluso antes de llegar a ser diputado.

El exdirigente peronista Tomás Figueroa fue el elegido para presidir el mando de LLA en Santiago del Estero; bastión de Gerardo Zamora y terruño con predominio absoluto del kirchnerismo desde hace años. El legislador provincial Agustín Coto es quien comanda el partido en Tierra del Fuego.

Por último, Lisandro Catalán es el único caso de un alto funcionario del Poder Ejecutivo que lidera el partido de su provincia. Oriundo de Tucumán, el vicejefe de Gabinete del Interior -y hombre de extremísima confianza de Guillermo Francos- fue oficializado como el armador distrital en un acto hecho en octubre del año pasado.

Karina, Menem y Catalán volverán a liderar un evento el fin de semana que viene en el Hotel Sheraton de la capital tucumana. Lo que podría distanciar aún más a los hermanos de su referente local en 2023, Ricardo Bussi, quien entonces afirmaba que postergaba cualquier participación a nivel nacional, a cambio de centrarse en el armado local de la expresión libertaria.