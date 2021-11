Quiénes son los artistas más premiados en los Latin Grammy

Compartir

Los Latin Grammy reconocen los logros alcanzados por los artistas más sobresalientes de la industria musical a lo largo de América Latina. Los premios son otorgados por La Academia Latina de la la Grabación y su primer entrega anual ocurrió con el inicio del siglo, en septiembre del año 2000.

Desde ese momento hasta la fecha se han entregado un sinfín de galardones a múltiples artistas latinos, quienes pueden recibir más de uno a lo largo de su trayectoria. Los Grammys se otorgan de acuerdo con la categoría de nominación que va desde “Nuevo Artista” hasta “Excelencia Musical”. Por esa razón, hay cantantes y compositores ya han sido reconocidos con varios de ellos.

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, encabeza la lista de los más premiados a lo largo de la historia de los Latin Grammy. El intérprete puertorriqueño ha logrado almacenar un récord de 27 galardones hasta el momento; la mayoría los ha conseguido con su grupo Calle 13, aunque también ha logrado obtener algunos otros con su carrera como solista.

En individual, el cantante y rapero ha logrado conseguir dos premios en la categoría “Álbum del Año”, dos en “Disco del Año” y uno por “Canción del año”. A estos se le suman los 22 que ha obtenido junto a sus compañeros Eduardo Cabra e ILe.

Calle 13 debutó en la industria musical en 2003. Su estilo musical rápidamente cautivó al público latinoamericano y dentro de sus canciones más sonadas destacan Atrévete-te-te, Muerte en Hawaii, No hay nadie como tú, Ojos color sol, Latinoamérica, La vuelta al mundo, entre muchas otras.

En 2006 ganaron sus primeros galardones: “Nuevo Artista”, “Video Musical Versión Corta” y “Álbum Música Urbana”. Desde ese momento comenzó la ola de reconocimientos que han obtenido a casi 20 años de existencia. El más reciente Grammy Latino que recibieron fue en 2015 en la categoría “Video Musical Versión Corta”.

En la larga lista de los premiados Latin Grammy que actualmente encabeza Residente, le sigue Eduardo Cabra, también conocido como Visitante y quien también es integrante de Calle 13. El cantante puertorriqueño tiene en su trayectoria 24 galardones, dos individuales y 22 por la agrupación.

Alejandro Sanz, el afamado cantante español, es una de las personalidades que también aparece en el ranking con 23 Grammy Latinos, lugar que comparte con el argentino Juanes, quien tiene la misma cantidad de galardones.

Alejandro Sánchez Pizarro es un cantautor de 52 años oriundo de Madrid, España. Dentro de su gran repertorio musical sobresalen icónicos temas de pop y baladas, tales como: Amiga mía, Corazón Partío, Pisando fuerte, No es lo mismo, Te lo agradezco pero no, siendo esta última canción interpretó junto a Shakira.

El colombiano Juan Esteban Aristizábal Vásquez también ha dejado huella con sus composiciones. El intérprete de 49 años ha brillado en la industria con La camisa negra, A Dios le pido, Es por ti, Para tu amor, Besos de guerra, Me enamora y otras más.

México no se queda atrás y la representación del país va por partida doble, pues una mujer ha dejado un importante legado en la música. Se trata de Natalia Lafourcade, cantante, compositora y actriz mexicana que destacó en el medio desde muy joven con sus increíbles temas. La oriunda de la Ciudad de México tiene en su haber 14 Latin Grammy incluyendo uno en “Canción del Año”, otro en “Álbum del Año” y uno más con “Disco del Año”.

La colombiana Shakira también ha marcado pauta con sus composiciones y ha sido reconocida con 12 galardones, mientras que Rosalía, la cantante con la carrera más reciente, lleva ocho Grammy Latinos.

