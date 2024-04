Quiénes son los tres jugadores mayores que podríansumarse al seleccionado de Mascherano para los JJ.OO.

El gran deseo de Javier Mascherano es que Lionel Messi vaya a los Juegos Olímpicos. Quiere, el entrenador del seleccionado argentino Sub-23, ir con su amigo por otra medalla dorada como la que consiguieron adentro del campo de juego en Beijing 2008, la segunda de oro de la historia luego de la obtenida en Atenas 2004. A Messi le gustaría disputar los Juegos Olímpicos, pero en Inter Miami le pidieron por favor que regrese al equipo después de la Copa América de Estados Unidos y eso es lo que seguramente ocurrirá.

El reglamento permite la presencia de tres futbolistas mayores de 23 años en los Juegos y Mascherano sabe que no se trata de una misión sencilla porque los clubes dueños de los pases de los jugadores no están obligados a cederlos al no tratarse de un certamen regulado por la FIFA sino por el Comité Olímpico Internacional.

En ese marco, las prioridades de Mascherano son reforzar al equipo Sub-23 con un arquero, un marcador central y un delantero mayores de esa edad.

Y también le gustaría contar con varios Sub-23 que integran la Selección Mayor como Enzo Fernández, Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Lucas Beltrán, entre otros. Se trata de un deseo de difícil concreción, pero en la AFA trabajan para ello.

Por estas horas, el técnico planea un viaje hacia Europa para tratar de completar el trabajo fino que están haciendo varios integrantes de la Mayor para convencer a sus clubes de que los liberen para ir a los Juegos Olímpicos.

Hoy, los tres futbolistas con más chances de reforzar a la Sub-23 en Francia son Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Otamendi y Julián Alvarez.

“Dibu” y Otamendi están dispuestos incluso a tensar la cuerda con las autoridades de Aston Villa y Benfica, respectivamente, para conseguir el permiso. Ambos tienen la espalda suficiente en sus clubes como para incluso entrar en un conflicto, como supo ocurrir con Messi con Barcelona en 2008. El rosarino terminó yendo a los Juegos Olímpicos de Beijing y en el club español demoraron varios meses para que les cicatrizara la herida. Feliz de la vida con la conquista de la medalla dorada, a Messi eso poco le importó.

En este caso, “Dibu” y Otamendi, referentes absolutos en sus clubes, están dispuestos a seguir aquel mismo camino que el capitán de la Selección.

En el caso de Julián Alvarez, en la órbita de la AFA creen que su posible presencia en los Juegos Olímpicos se encontrará con menos trabas por parte del Manchester City.

Si se confirman las presencias del “Dibu”, Otamendi y Alvarez, Mascherano estará en condiciones de armar un equipo muy seductor.

Los titulares podrían ser: “Dibu” Martínez; Juan Ignacio Nardoni, Gonzalo Luján, Otamendi, Valentín Barco; Cristian Medina, Alan Varela, Ezequiel Fernández; Thiago Almada; Julián Alvarez y Matías Soulé.

Argentina debutará el miércoles 23 de julio ante Marruecos, en Saint-Ettiene; el sábado 27 chocará en Lyon ante el ganador del Preolímpico asiático que se jugará en Qatar del 15 de este mes al 3 de mayo; y el martes 30 cerrará la ronda inicial frente a Ucrania, también en Lyon.

Los dos primeros seleccionados de cada uno de los cuatro grupos se clasificarán a los cuartos de final, que se jugarán el viernes 2 de agosto.

Las semifinales tendrán lugar el lunes 5 de agosto y la final será el viernes 9 de agosto en París, en tanto que el partido por el tercer puesto se jugará el día anterior en Nantes.

En el Grupo A estarán Francia, Estados Unidos, un rival por clasificar y Nueva Zelanda, mientras que el C estará conformado por un seleccionado por clasificar, España, Egipto y República Dominicana.

En la zona D, en tanto, competirán un equipo por confirmar, Paraguay, Malí e Israel.