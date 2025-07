«Quieren vender que vivimos mal para sacar un provecho personal» advirtió Jorge Gonzalez

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo Jorge Abel Gonzalez, se refirió a los recientes dichos de un senador nacional que solicitó la intervención federal de la provincia de Formosa.

En declaraciones que brindó a la prensa, en el marco de un operativo del programa provincial Identidad Formoseña, el funcionario denunció que “no hay detrás una verdadera preocupación democrática, sino un interés meramente personal” vinculado a un juicio millonario por daño ambiental que deberá afrontar el legislador nacional.

“Cuando uno ve a un senador plantear la intervención de la provincia, disfrazándose detrás de un discurso de que la República está muerta, en realidad lo que hay es un ataque agudo de ‘democratitis’ y un republicanismo novedoso que nunca antes tuvo”, expresó para aclarar que “Lo que busca es solucionar un problema personal a través de una intervención federal”.

También reflexionó sobre las críticas hacia la provincia y los permanentes intentos de imponer visiones ajenas a la realidad local. “Cada vez que escuchamos hablar de Formosa en medios nacionales, nos dicen cómo debemos vivir. Pero esas personas no compartieron nuestra historia, ni desarrollaron su vida con nosotros. No nos conocen” consideró.

El titular de Gobierno puso en valor los distintos programas que encara el Gobierno provincial y le permiten compartir con los vecinos de distintas localidades, la actualidad del territorio.

“Nos quieren hacer creer que vivimos mal y que votamos peor. Pero eso lo dicen quienes nos ven como instrumentos para lograr beneficios personales, sin interés real por el pueblo formoseño”, advirtió.

“¿Por qué siempre que hay un resultado electoral se le falta el respeto al votante? ¿Por qué se dice que se equivocaron o que están mal? Eso es de quien no sabe perder, del que se cree dueño de la pelota, eso es de pichado”, expresó.