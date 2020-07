“Quiero ver a los dirigentes del PJ haciendo política sin la plata del Estado provincial”

Compartir

Linkedin Print

Este fin de semana, visitó el piso de Exprés en Radio el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Adrián Malgarini quien habló de la figura del gobernador Gildo Insfrán, dijo que el “modelo formoseño” fracasó y lamentó que muchos pueblos del interior ni siquiera cuenten con agua potable. También disparó que “muchos” funcionario y dirigentes del PJ se dedican a la política solamente porque no deben utilizar sus recursos sino “la plata del Estado”.

Interior provincial

“Los pueblos del interior no están bien, porque lamentablemente hoy los intendentes -más allá de que son del partido gobernante- no tienen los recursos necesarios para prestar los servicios esenciales, lastimosamente la caída de la coparticipación se ajusta por el salario de los empleados municipales y la prestación de servicios. Vemos pueblos sucios porque no hay recolección de basura o porque no cortan el pasto”, comenzó diciendo el legislador.

“Hoy lamentablemente ni Formosa ni los formoseños están bien porque tenemos empleados municipales que encima que su salario es mínimo están cobrando solo el 60 o 50%”, asintió el mismo.

Asimismo, al ser indagado por el servicio de agua potable, expuso que la situación en los pueblos es dispar ya que “hay pueblos en donde tienen un servicio un poco mejor, y otros lugares donde no existe”.

En este sentido, indicó que tener que naturalizar lo que no está bien demuestra el fracaso del “modelo formoseño”. “El Gobierno tanto habla de su modelo, pero al ver el atraso que hay en el interior donde no se cuenta ni siquiera con agua potable deja expuesto el fracaso, y que muchas veces los formoseños naturalizamos por costumbre lo anormal, porque algunos dicen que están bien porque les llega un poquito de agua, pero eso no es estar bien”, disparó.

Oficialismo y oposición

Continuando con la entrevista, el diputado fue consultado por el rol de la oposición ante el “fracaso del modelo formoseño”. “La autocritica viene por el lado de que nunca pudimos armar un frente que seduzca al formoseño para que nos acompañe con el voto; no pudimos armar un frente electoral interesante para que el formoseño confíe en nosotros y crea que podemos gobernar esta provincia, siempre digo que los radicales somos un partido de gobierno, estamos en la oposición porque los formoseños no nos acompañan en las elecciones, pero nos preparamos, queremos gobernar”, confió.

“Nuestra responsabilidad en todo esto pasa por no armar un frente competitivo. Nosotros no somos conformistas, no nos quedamos con una sola cosa”, dijo.

De la misma forma se mostró en contra de la idea de que Gildo Insfrán “sea el único capacitado para ser gobernador”, en este sentido pidió alternancia porque “se debe gobernar cuatro años, si la gente lo elige otros cuatro años más, pero después debe hacerse a un costado”.

Hacen política

con plata del Estado

“El otro día un diputado del oficialismo en la Cámara cuestionó nuestros resultados electorales, pero yo le quiero ver a cada funcionario o dirigente del PJ haciendo política como nosotros, con sus propios recursos económicos. Los quiero ver haciendo política sin el saco de Insfrán y la plata del Estado”, confió y agregó que “hoy vemos a dirigentes del oficialismo que no conocen el valor del gasoil o la nafta porque se manejan con vales, no saben cuánto sale un vehículo porque se manejan en automóviles o camionetas del Estado, etc.”.

“Hay muchos dirigentes y funcionarios que si no tuvieran la plata del Estado no se dedicarían a la política”, señaló Malgarini.

“Más allá de los candidatos, nosotros competimos porque queremos ser gobierno; a la gente le digo que tiene que confiar en algo distinto, creo que nosotros podremos hacer una buena gestión porque para eso nos estamos preparando, deben correr el riesgo de equivocarse y no acostumbrarse a lo de siempre. Hay un montón de formoseños que podemos hacer muchas cosas por nuestra provincia”, enfatizó.

Se acostumbraron a Insfrán

“Yo creo que el formoseño se acostumbró a Gildo Insfrán. El empleado público provincial en los últimos años perdió más o menos el 50% del poder adquisitivo salarial, y ante esto nadie dice nada”, explicó.

Justicia

“Muchas veces nos dicen que nosotros no denunciamos nada, pero no es así, claro que lo hacemos, sino que buscamos la forma de hacerlo en la Federal porque cuando denunciamos en la Justicia Provincial casualmente es muy expeditiva y resuelve a favor del gobierno en tres o cuatro días. Entonces buscamos que nuestra denuncia pueda encausar en la Federal para que pueda correr”.

“Cuando hay causas que involucran a un funcionario del Gobierno provincial la Justicia es muy expeditiva para fallar a su favor”.

Políticos

Por último, el mismo fue indagado si es que la oposición ya piensa en las elecciones intermedias del año que viene: “El político siempre conjetura posibles escenarios a futuro, nosotros trabajamos en la medida de nuestras posibilidades permanentemente, realizamos actividades tanto en capital como en el interior, y por supuesto que planificamos posibles escenarios”.