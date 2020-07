Quilmes: entró a robar y violó a una mujer mientras le apuntaba a su hijo de 5 años

Compartir

Linkedin Print

Una mujer denunció que fue abusada sexualmente en Quilmes por un delincuente que ingresó a su vivienda y la amenazó con matar a balazos a su hijo de 5 años si ella no le practicaba sexo oral.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 19 de julio en una precaria pieza de la localidad bonaerense de La Cañada cuando “la víctima, de 27 años, estaba durmiendo y fue sorprendida a las 3 AM por un hombre que ingresó encapuchado y con barbijo al lugar”, precisaron a Infobae fuentes de la investigación.

“O te violo o mato a tu nene”, dijo el hombre, mientras la amenazaba. La mujer le practicó sexo oral contra su voluntad. Sin embargo, decidió maniatarla y continuar su violación delante del menor, que estaba en pánico al advertir el estado de shock en que se encontraba su mamá. Tras el ataque sexual, el hombre huyó con una garrafa y un teléfono celular.

Aunque no consta en su declaración, quizás por miedo a una represalia, la mujer sospecha que detrás del ataque estaría su ex y así se lo habría hecho saber a sus allegados.

Sobre este hombre actualmente hay una restricción perimetral debido a que la víctima lo había acusado meses atrás de haber abusado sexualmente a su otra hija, de 10 años. Según trascendió, el ladrón y violador le habría dicho a la mujer que afuera de la vivienda se encontraba su ex haciendo de campana dando a entender que estaba involucrado en el hecho.

Si bien hasta el momento la policía no pudo dar con su paradero, el acusado es intensamente buscado por los efectivos de la Comisaría 5ª de Quilmes, de La Cañada.

En la causa, que quedó caratulada como “abuso sexual agravado”, intervine viene el fiscal Alejandro Ruggeri, de la Unidad Funcional N° 8 de Quilmes; especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual.