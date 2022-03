Compartir

El puntero de La Liga retomó el calendario con todo, le ganó 92-56 a los formoseños de local en el Ciudad y con el estreno de sus nuevos refuerzos (Davaunta y Sojo). La Fusión sigue firme.

Quimsa necesita una vuelta al ruedo como esta. Si bien no ponía en jaque la cima de la tabla, el puntero de La Liga había mostrado algunas irregularidades en su juego durante los últimos partidos por cuestiones obvias: falta de personal, ya fuese por cortes o lesiones mismas. Esta noche, y luego de aprovechar un breve receso por la ventana FIBA donde sumó algunos fichajes para alargar su rotación, le ganó con autoridad a La Unión de Formosa de local en el estadio Ciudad y reafirmó una vez más que con plantel completo es un muy serio aspirante.

Fue triunfo para los de Sebastián González por 92-56, dominando en todos los pasajes de la noche y en un triunfo que lo sigue consolidando como el líder en solitario de la temporada. Reyshawn Terry y el infalible Eric Anderson se combinaron para anotar 35 puntos y bajar 21 rebotes, siendo los dos máximos exponentes de la victoria.

El duelo comenzó con cinco minutos favorables para el local, que se adelantó por 15-8 con la dupla Terry-Anderson ante un cuadro formoseño que no pudo seguirle mucho el ritmo. Ferreyra y Arn le dieron gol a La Unión, pero Quimsa sostuvo distancias con las buenas apariciones de los debutantes Davaunta Thomas y Garly Sojo, cerrando el cuarto 26-20 arriba.

Para el siguiente segmento, Sojo y Bryan Carabalí (5 puntos, 2 rebotes y 1 tapa) viniendo desde el banco le dieron a la Fusión una máxima de diez unidades con 5’50» por disputar. El final de la primera etapa mostró a los de Sebastián Ginóbili con el aro clausurado (apenas cuatro puntos en ese capítulo), mientras que el local se dedicó a seguir ampliando el margen a su favor con los foráneos en un alto nivel y sumando un triple sobre el final de Juani Brussino. Con el tablero en 47-24, el dueño de casa se fue al descanso largo con amplia diferencia.

Tras el entretiempo, Cuthbertson desplegó su mejor juego con soltura y lastimando desde todas las vías (8 puntos en el cuarto) y sumado a unos tiros de Vieta La Unión encontró el goleo que tanto necesitaba. Pero no fue suficiente ya que Quimsa sostenía una brecha muy grande a su favor y no se salió de su guión, apoyándose en el desequilibrio de Thomas e Iván Gramajo para cuidar su renta pero también aumentar distancias: 67-41, a falta de diez minutos.

El último cuarto estuvo condicionado por la distancia favorable para el equipo santiagueño, Terry aprovechó lo máximo posible sus minutos (10 puntos en este lapso) junto con Anderson para lastimar la pintura formoseña. Para el cierre del encuentro, Toretta, Lugo y Acevedo estamparon el 92-56 definitivo.

