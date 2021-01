Quiniela: unos 300 agencieros de la capital piden que les permitan trabajar con protocolo

Compartir

Gabriel Laschi, presidente de la Cámara de Agencieros de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre cómo se encuentra el sector en la ciudad capital donde hay unos 300 trabajadores del rubro, la mayor cantidad de la provincia, que desde el martes 5 de enero no puede trabajar debido a que la ciudad volvió a fase 1 ante los nuevos casos de coronavirus detectados. Piden al IAS que les permita trabajar, con un protocolo sanitario, teniendo en cuenta la gran cantidad de familias que viven gracias a esta actividad.

“Estamos viendo cómo encarar nuestra situación, cómo hacerle frente porque la gran mayoría de los autónomos estamos en una situación particular, es muy difícil quedarse sin ingresos, tener que seguir haciendo frente a las múltiples obligaciones que tenemos tanto en la vida privada como en la comercial, los impuestos no esperan, los gastos de manutención y subsistencia tampoco, es muy difícil la verdad”, comenzó diciendo.

Asimismo dijo que ante el nuevo aislamiento decretado en la ciudad, “nosotros no tuvimos comunicación con el IAS, como cámara no recibimos ningún tipo de notificación respecto de los alcances de la situación, lo que se avisó fue lo que sucede en nuestro rubro, que en las llamadas terminales que son las máquinas grandes, hay un sistema de comunicación oficial que son los memos, esa es una manera fehaciente de notificar las novedades, entonces el organismo mediante memos nos notificó en esta oportunidad que se había determinado volver a la fase 1 y que no íbamos a tener más sistema a partir de ese día, el martes pasado minutos antes de las 14 nos quedamos sin sistema, después de la matutina, incluso no entendimos porqué el IAS cortó el sistema a toda la provincia siendo que esta fase 1 tenía como alcance solo a la ciudad capital, pedidos mediante se consiguió que el resto de los colegas del interior provincial puedan retomar su actividad normal a partir del día siguiente que fue el miércoles, desde ese día el resto de las agencias de la provincia están trabajando. Sinceramente no sé qué pasó, no hablo de mala intención pero gracias a Dios fueron para atrás en la medida y los colegas de otras jurisdicciones pudieron retomar su actividad cosa que es importante, hoy por lo menos la gente del interior está trabajando normalmente con todos los juegos, nosotros no tenemos ni Telekino”.

Asimismo expresó que “en lo personal agradezco al IAS que se haya preocupado de brindarnos una herramienta como para hacerle frente a esta situación dándonos una opción de la llamada aplicación del agenciero que es una forma de vender quiniela por internet, yo en lo personal no la utilizo, tomé conocimiento de su manera de llevar a cabo en la práctica y me parece que es muy engorrosa y se demora mucho, además está nuestro público que por ahí es un poco reacio, la gente quiere tener el ticket en la mano, es un poco engorroso que el público entienda, en la práctica también es complicado, hay que darle de alta un usuario con un correo electrónico, con una contraseña, acreditar los premios, pero igual el cliente quiere ver el ticket, esa es la verdad, yo creo que hoy por hoy un 20% de las agencias de capital están aplicando, no tenemos datos oficiales, el IAS no nos brinda datos entonces no sabemos en términos de recaudación cuánto ganan, si se logra tener importancia en cuanto a lo que se recauda, pero en lo personal no me animo porque creo que no es suficiente como para darle tranquilidad a los clientes, es muy lerdo el sistema. Encima la gente está acostumbrada al efectivo, entiendo que podrían evaluar que uno hace lo que tiene al alcance, esta no es una situación ideal, normal, implica tomar medidas extraordinarias”.

De la misma forma informó que por ejemplo el Quini 6 “se sigue sorteando normalmente, es un producto de la lotería de Santa Fe, nosotros tenemos dos juegos aparte de la quiniela que son la quiniela poceada formoseña y el bingo Domingón que eso seguramente van a reprogramar las fechas de caducidad de los tickets, normalmente se tienen 15 días a partir de la fecha de elaboración, las fechas de sorteo entonces se van a trasladar como fue en la situación anterior y se traslada el vencimiento, la gente no se tiene que preocupar porque en algún momento se va a reanudar la actividad de manera normal y se van a trasladar los vencimientos de los tickets, con el Quini 6 y los demás juegos extra provinciales desde el IAS no nos notificaron cuál es la medida, cuáles son los alcances porque son juegos que siguen con total normalidad porque se originan en otras jurisdicciones tal es así que en el resto de las provincias que no está alcanzada por esta medida se sigue comercializando, nosotros estamos a la espera de una notificación oficial de parte del IAS que nos diga qué novedades transmitirles a nuestros clientes, lo mismo sucede con el Telekino, con todos los juegos que en origen se siguen sorteando, sigue transcurriendo su actividad de manera normal, yo basándome en lo que ya sucedió creo que se van a extender pero no puedo asegurarlo totalmente”.

Respecto a cuántos son los trabajadores agencieros que dependen de la actividad, Laschi explicó que “en la ciudad capital hay casi 100 agencias, es la jurisdicción que tiene más cantidad de trabajadores en el sector, los subagentes no tengo un número exacto pero deben ser un poco más del doble, entre 200 y 300 porque es muy cíclico, mes a mes hay gente que se incorpora a la actividad y hay gente que se da de baja, pero calculo que entre 300 familias en total que dependemos de esta actividad y que quedamos sin ingresos, sin nada, nos gustaría saber si el IAS de alguna manera puede llegar a asistirnos, en la oportunidad anterior no tuvimos ningún tipo de asistencia y sé que se pudieron gestionar algunos de los préstamos que daba Nación, quizás esta vez estén articulando alguna medida, a nosotros ni siquiera nos notificaron de nada tampoco en esta oportunidad”.

“Estamos complicados porque no sabemos los alcances de la medida, desconozco la cuestión sanitaria, pero entiendo que esto recién empieza y no tenemos certeza de hasta cuándo tenemos que subsistir sin ingresos, por otro lado veo con buenos ojos esta situación de que están dando más flexibilidad a otros rubros del comercio, se están flexibilizando medidas y esperemos estar nosotros en ese alcance, no comparo los rubros en sí pero sí la forma de atención con respecto a los lugares de pago que están autorizados a trabajar, nosotros consideramos que trabajamos de una manera similar”, dijo.

Para finalizar aseguró que “con estas medidas creemos que podemos retomar, incluso hay muchas agencias donde coexistían rubros, tenían agencias de quiniela, lugares de pago de facturas, hay muchos colegas que desarrollaron ambas actividades y hay muchos gastos que hacen a la subsistencia, consideramos que estaría bueno que el gobierno analice la posibilidad de permitirnos trabajar teniendo presente de que somos un rubro donde en la atención nos movemos de forma similar a lo que hoy está permitido hacer, a lo mejor no permitir el ingreso de clientes al local, atender desde una ventana, estamos barajando mil posibilidades como para hacer un pedido y que nos ayuden a trabajar en la medida que se considere razonable”.

