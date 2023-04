Quiñones firmó su contrato y se convirtió en la nueva DT de Boca

La exdefensora fue oficializada como la nueva entrenadora del equipo femenino del club en reemplazo de Jorge Martínez, quien días atrás fue apartado de su cargo tras una denuncia por abuso sexual dentro de la institución. La cuenta oficial del ‘Xeneize’ la presentó junto a ‘Chicho’ Serna.

Florencia Quiñones selló el vínculo para convertirse en la nueva DT de Boca. Llega para reemplazar a Jorge Martínez, quien tras la denuncia por abuso sexual fue corrido de su cargo.

La ex jugadora rescindió su contrato con AFA y fue oficializada como la nueva entrenadora de Las Gladiadoras. Mientras tanto, Martínez continuará de licencia luego de la denuncia por abuso sexual que recibió de la Jefa de Prensa de la institución.

Florencia Quiñones, asumió esta tarde tras firmar su contrato, acompañado de Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol y estará acompañada por otra ex Boca como Ludmila Manicler.

La DT se mostró entusiasmada con este nuevo desafío: “Ojalá que podamos estar a la altura de lo que se nos exige. Haremos todo por ganar, pero siempre con tranquilidad. Boca tiene una identidad, pero trataremos de poner nuestra impronta. El Consejo me dijo que puedo trabajar tranquila. Hay que venir a estar con las chicas y disfrutarlo. Entre todos vamos a hacer que el equipo funcione”, sostuvo en el canal oficial de Boca.

El debut se producirá este domingo en el Estadio Gildo Ghersinich, cuando las Xeneizes visiten a El Porvenir desde las 15hs.

Además, en la cuenta oficial de twitter de Argentina, se anunció que Florencia Quiñones dejó su puesto como asistente de las juveniles. «Agradezco esta oportunidad de crecimiento. Hoy tomo otro rumbo pero ojalá mi camino y el de la Selección vuelvan a cruzarse».

